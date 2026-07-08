Lo más buscado: cinco municipios de Cundinamarca económicos y apetecidos por turistas para viajar este puente festivo

Cundinamarca es uno de los destinos turísticos más completos de Colombia gracias a su ubicación en el centro del país, su cercanía con Bogotá y la gran diversidad de paisajes que ofrece. El departamento reúne montañas, páramos, lagunas, bosques, cascadas y municipios con un importante legado histórico y cultural.

A continuación, cinco municipios de esta región del país para visitar en este puente festivo:

La Vega

Este municipio se encuentra a 60 kilómetros de Bogotá, aproximadamente una hora y 30 minutos de viaje en vehículo.

Es reconocido por su clima templado y sus atractivos ideales para quienes buscar el esparcimiento al aire libre y tener contacto con la naturaleza, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca.

Entre sus principales atractivos se destaca el Salto del Tabacal, un lugar que ofrece un “entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Esta cascada es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes”, señala la Gobernación.

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Un segundo sitio destacado es el parque natural La Vega, utilizado por pobladores de la zona y visitantes para actividades como el senderismo, la observación de aves y el camping. “Este parque es un espacio de conservación y educación ambiental que promueve la sostenibilidad”, subraya la entidad.

La iglesia de San Juan Bautista, construida en el siglo XVIII, es otro lugar de interés debido a su valor histórico y arquitectónico.

Villeta

Este municipio está ubicado a 91 kilómetros al noroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas y 30 minutos de viaje en automóvil.

Es reconocido por su clima cálido y su producción de panela, por lo que es conocida como la ‘capital panelera de Colombia’ y la ‘ciudad dulce de Colombia’, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra la cascada El Salto de los Micos, la cual ofrece un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Esta cascada es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes.

Otro lugar relevante es la Bocatoma de Bagazal. Ubicada en el suroeste del municipio, esta es un atracción turística conformada por imponentes caídas de agua artificial que superan los 30 metros de largo y varían en altura.

Salto de los Micos Foto: Cortesía - Colombia Travel

Suesca

Este municipio se encuentra ubicado a aproximadamente 59 kilómetros de Bogotá, alrededor de una hora y 45 minutos de viaje en automóvil.

Se le reconoce por sus formaciones rocosas, que la convierten en un destino popular para la escalada y otras actividades al aire libre, según destaca la Gobernación de Cundinamarca.

Estas formaciones rocosas son un “lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes, y también es un espacio de conservación y educación ambiental que promueve la sostenibilidad”.

Otra alternativa es la laguna de Suesca, un destino un poco más alejado, pero igualmente encantador para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza. Es un lugar perfecto caminar y deleitarse con los paisajes naturales.

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Ninaima

Este municipio se encuentra a 85 kilómetros de Bogotá, a dos horas de distancia en vehículo.

Entre sus atractivos naturales imperdibles se destaca la Cascada de Barandillas, una joya natural que cuenta con una imponente caída de agua de aproximadamente 80 metros. Esta cascada se forma a partir de la quebrada El Tigre, ofreciendo un espectáculo natural de gran belleza.

Por los ríos que atraviesan este territorio, el proyecto Ríos Andinos de Colombia ofrece actividades emocionantes como rafting, ofreciendo desde descensos llenos de adrenalina en rápidos de aguas cristalinas.

Otras actividades para disfrutar en este destino incluyen recorridos en cuatrimotos, cabalgatas y torrentismo.

Sesquilé es uno de los destinos imperdibles cerca de Bogotá. Foto: Getty Images

Sesquilé

Este municipio se ubica a 55 kilómetros al noreste de Bogotá, lo que representa alrededor de una hora y 40 minutos de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, este municipio es reconocido por su clima frío y su importancia histórica y cultural, “incluyendo la laguna de Guatavita y los restos arqueológicos muiscas”.

Entre los principales atractivos turísticos del municipio se encuentra la laguna de Guatavita, que ofrece un espacio ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. “Esta laguna es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes, y también es un espacio de conservación y educación ambiental que promueve la sostenibilidad”, señala la Gobernación.

Otro sito destacado es el Parque Arqueológico de Sesquilé, reconocido por “sus restos arqueológicos muiscas y su valor histórico. Este parque ofrece un entorno perfecto para el turismo educativo y cultural”.