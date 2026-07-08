¿Dónde queda la Reserva Natural Luriza y qué se puede hacer en este paradisíaco destino del Caribe colombiano?

El Caribe colombiano es una de las regiones en donde los viajeros se encuentran con una amplia diversidad de destinos y lugares para conocer. En esta zona del país convergen playas de arena blanca, arrecifes de coral, manglares, ciénagas, desiertos y montañas, creando una amplia variedad de ecosistemas.

El lugar del Atlántico donde la ciruela es protagonista vive su fiesta más dulce

Además, la influencia del mar Caribe, junto con la presencia de ríos y bosques tropicales, favorece una gran riqueza de flora y fauna, convirtiéndola en una de las zonas con mayor biodiversidad del país.

Precisamente allí, en el departamento del Atlántico, se encuentra uno de esos lugares mágicos, en donde el canto de las aves y el aroma de la naturaleza brindan las condiciones ideales para vivir momentos de tranquilidad y relajación.

Se trata de Luriza, la primera reserva natural de este departamento, que se encuentra a seis kilómetros del casco urbano del municipio de Usiacurí, un colorido destino para visitar a solo una hora de Barranquilla.

Para los amantes de la naturaleza, este es un lugar perfecto para realizar caminatas ecológicas, recorriendo el bosque bajo la sombra de árboles centenarios.

La Reserva Natural Luriza es uno de los atractivos de Usiacurí. Foto: Corporación Autónoma Regional del Atlántico/API.

De igual forma, es ideal para el avistamiento de fauna, pues este punto es hogar de diversas especies de mamíferos y reptiles. Quien corre con suerte puede apreciar monos aulladores en su hábitat natural.

Luriza, además, es refugio de muchas especies de aves, por lo que su observación es uno de los mejores planes en este lugar y, como si fuera poco, la reserva funciona como un aula abierta de educación ambiental. En este caso, los guías locales enseñan por qué es importante proteger este ecosistema.

Sitios turísticos para visitar en el departamento del Atlántico en sus próximas vacaciones

¿Qué más hacer si se llega hasta Usiacurí?

Quien decide ir a visitar y conocer esta reserva natural puede hacer otros planes en el municipio de Usiacurí, pueblo que recientemente fue nominado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para participar en los Best Tourism Villages 2026 de la ONU Turismo.

Se trata de un destino que desborda color e identidad, el cual ha convertido la artesanía, la poesía y el arte urbano en el corazón de su propuesta turística, según información de la mencionada cartera.

Municipio de Usiacurí, en Atlántico. Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo / Cortesía

En el casco urbano, los viajeros se encuentran con diversos atractivos y uno de ellos es su particular iglesia de tonos blancos y azules, cuya arquitectura resalta entre las demás construcciones y se convierte en uno de los símbolos más representativos de este pueblo apodado el ‘pesebre del Atlántico’.

Usiacurí tiene una característica muy especial y es que sus calles son inclinadas y las escaleras están decoradas con diversas especies florales, que embellecen sus espacios y aportan un atractivo especial para propios y extraños.

En la lista de encantos se incluyen sus aguas medicinales, las cuales emergen de manantiales con alto contenido de compuestos sulfúricos y son visitadas por personas de distintos lugares que buscan aprovechar sus propiedades terapéuticas.