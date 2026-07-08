En vacaciones las opciones para hacer planes diferentes y vivir experiencias únicas son múltiples y el departamento de Tolima es una opción que resulta interesante, pues combina naturaleza, historia y una rica tradición cultural.

Así es el pueblo del Tolima donde se come el mejor viudo de capaz, un destino con historia y riqueza cultural

En su territorio se aprecian montañas, valles y ríos, además es la puerta de entrada al imponente Parque Nacional Natural Los Nevados, donde es posible disfrutar de actividades como senderismo y observación de flora y fauna.

Así mismo, es un departamento que destaca por su gastronomía con platos típicos como la lechona y el tamal tolimense, preparaciones a las que se suma el pescado que puede disfrutarse en varios destinos de la región.

Uno de ellos es Prado, un lugar perfecto para quienes disfrutan de la aventura, las actividades al aire libre y la buena comida. Allí la mojarra frita es uno de esas delicias imperdible.

La represa de Prado es uno de los principales atractivos del municipio que lleva su nombre. Foto: Getty Images

Según información de la Gobernación del Tolima, la represa Darío Echandía, uno de los principales atractivos turísticos del municipio, es una fuente de peces, los cuales surten a los restaurantes de la zona donde son preparados de diferentes formas. Se pueden degustar sudados, viudos y en sancochos, pero la especialidad el la mojarra frita.

Su delicioso y llamativo sabor está relacionado con la frescura del pescado que, a diferencia de otros lugares, llega del agua a la sartén en el mismo día, lo que conserva su textura jugosa por dentro y permite un dorado perfecto y crujiente al freír.

El municipio del Tolima que tiene su propia piscina natural de agua caliente, destino ideal para los amantes de la naturaleza

En este municipio los viajeros también pueden disfrutar de los platos típicos tolimense como los tamales y la lechona y bebidas como la chicha y el masato son especiales en épocas de fiesta, indica la fuente oficial.

¿Qué hacer en Prado?

Además de disfrutar de una rica mojarra o cualquiera de las otras preparaciones, en este destino, aprovechar las bondades de la represa es uno de los mejores planes.

Ubicada a 4,5 kilómetros del casco urbano, en este cuerpo de agua artificial se puede realizar pesca deportiva y disfrutar de los hermosos paisajes a lo largo de sus 42 kilómetros cuadrados con una zona de contrastes de verdes montañas reflejadas en este inmenso espejo de agua.

Este cuerpo de agua artificial es uno de los tesoros mejor guardados para los turistas en el Tolima. Foto: Getty Images/iStockphoto

Alrededor de la represa se encuentran varias islas de diferentes tamaños, con características particulares que también pueden ser visitadas por los viajeros.

Quienes desean pernoctar lo pueden hacer, pues en las inmediaciones de la represa, las posibilidades de hoteles y alojamientos son amplias, con la presencia de condominios, cabañas y zonas de camping.

Más potente que cualquier spa: el pueblo de los Andes donde el agua volcánica beneficia la salud de habitantes y turistas

Para los amantes de la naturaleza también en este municipio hay otros atractivos que vale la pena conocer. Por ejemplo, está la laguna encantada, ubicada entre espacios rocosos de gran altura, rodeada de bastante vegetación y variadas especies de aves que embellecen con sus cantos.

A esta se suman, la cascada del amor, donde los turistas pueden acceder a bañarse de forma gratuita en un pozo de agua natural y el Cañón de los enamorados, un romántico lugar, de visita náutica donde se puede apreciar la majestuosidad de la naturaleza y la belleza que rodea la región.