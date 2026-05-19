Así es el pueblo del Tolima donde se come el mejor viudo de capaz, un destino con historia y riqueza cultural

El departamento del Tolima es uno de los más atractivos para el turismo de naturaleza y aventura. Su territorio ofrece a sus visitantes termales, ríos, gastronomía típica y mucha tradición musical.

Uno de sus municipios es Flandes, ubicado a 65 kilómetros de Ibagué y a 125 kilómetros de Bogotá.

De acuerdo con una reseña de la Gobernación del departamento, su desarrollo se dio gracias a su proximidad con el municipio de Girardot, Cundinamarca, principal puerto del río Magdalena en el centro del país.

“Flandes fue fundado el 5 de enero de 1954, su fundación se materializó a través del crecimiento paulatino del municipio de Girardot, en el lugar denominado como ‘Paso de Flandes’ en el río Magdalena, del lado sur del río hacía el año 1906 y estaba ubicado en ese entonces, dentro de la jurisdicción del Municipio de El Espinal”, señala la entidad.

El pueblo del Tolima donde se come la mejor lechona de Colombia, un destino imperdible lleno de historia, tradición y cultura

Flandes es conocido como la ‘Puerta de Oro del Tolima’. Su principal actividad económica es el turismo. Sin embargo existe la actividad agroindustrial y pecuaria, destacándose la producción de maíz, ajonjolí, sorgo, algodón.

Cinco planes para hacer en la ciudad perdida del Tolima, paradisíaco destino a cuatro horas de Bogotá

En materia gastronómica, el plato tradicional y más representativo es el viudo de Capaz.

Viudo de Capaz, plato típico de Flandes, Tolima Foto: Crédito: Alcaldía de Flandes / API

En relación con la cultura, el principal evento es el reinado y festival del alto magdalena, en el mes de enero. También se destaca el Reinado de la Simpatía, en el mes de diciembre.

Atractivos

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra el monumento al Pescador. Es una escultura que fue nombrada como símbolo local y patrimonio cultural de la población.

Otro lugar destacado es el mirador del puente metálico sobre el río Magdalena.

“Este imponente puente metálico fue inaugurado el 1 de enero de 1930, es el más antiguo de los puentes actuales y símbolo indiscutible que identifica a Flandes, especialmente la entrada al departamento del Tolima. El puente se encuentra ubicado sobre el río Magdalena que es el principal atractivo natural e histórico, en el que se pueden realizar actividades como navegación de contemplación, pesca artesanal y balneario”, subraya la Gobernación del Tolima.

Un sitio adicional es el aeropuerto Santiago Vila. Construido a finales de la década de los cuarenta del siglo XX, es el lugar se desarrollan actividades como parapente, cometas, vuelos dirigidos y recorridos aéreos por la región. “Igualmente se encuentra ubicada la primera escuela de paracaidismo del país, con más de 25 años de experiencia, la escuela cuenta con su propio hangar para realizar los saltos más espectaculares de la región”, destaca la Gobernación.