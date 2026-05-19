Turismo MICE: Colombia ingresa al top cinco de destinos en América que más reciben eventos y congresos

Colombia se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de América Latina para la realización de congresos, convenciones y eventos internacionales.

Según un reciente informe de la International Congress and Convention Association (ICCA), el país registró 158 eventos internacionales en 2025, un crecimiento del 38% frente a los 114 eventos reportados en 2024.

“Gracias a este resultado, Colombia ascendió del puesto 6 al 5 en el ranking del continente americano y del puesto 3 al 2 en Latinoamérica, consolidando su posicionamiento como uno de los líderes regionales de la industria de reuniones”, destacó ProColombia.

El anuncio coincide con el inicio de IMEX Frankfurt, una de las ferias más importantes del mundo para el segmento de turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), en la que ProColombia lidera la participación nacional junto a 16 empresarios y entidades del país, con el objetivo de atraer más eventos internacionales y generar nuevas oportunidades de negocio para Colombia.

“Este avance en el ranking ICCA demuestra que Colombia se sigue posicionando como un destino competitivo, confiable y atractivo para el turismo de reuniones. Los congresos y eventos internacionales no solo dinamizan la economía y el turismo, también fortalecen la transferencia de conocimiento, la inversión y la proyección internacional de nuestras regiones”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

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El mismo informe ICCA destacó a Colombia como un modelo de desarrollo para la industria global de reuniones. En el documento, la asociación señala: “Colombia ofrece un modelo igualmente ejemplar, surgido de una estrategia nacional de desarrollo. ProColombia, la entidad nacional encargada de la inversión, las exportaciones y el turismo, incorpora los eventos de negocios directamente dentro de su mandato económico. La entidad ha posicionado las reuniones y eventos como motores de desarrollo territorial, posicionamiento sectorial y atracción de talento. Trabajando junto a una red nacional de convention bureaus en once ciudades, ProColombia amplió la propuesta del país más allá de Bogotá, Cartagena y Medellín, incluyendo destinos emergentes con clústeres industriales diferenciados y ecosistemas de innovación”.

Colombia se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de América Latina para la realización de congresos, convenciones y eventos internacionales. Foto: Getty Images

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La ciudad colombiana elegida como el mejor destino internacional por encima de capitales europeas

Las ciudades colombianas cada vez ganan más reconocimiento a nivel internacional como destinos turísticos con un gran potencial y diversidad de atractivos que vale la pena conocer.

Una de las más turísticas y preferidas por miles de viajeros acaba de ser seleccionada como Mejor Destino Internacional en los Food and Travel Readers Awards México.

De acuerdo con información de Procolombia, en la final de la categoría Travel, la ciudad se impuso ante destinos europeos y asiáticos como Austria, Berlín, Londres y Turquía, consolidando su preferencia entre los lectores de gastronomía y viajes.

Los resultados de las votaciones ratifican que esta joya del Caribe es un eje estratégico de turismo de alto valor, capaz de competir y ganar frente a las capitales turísticas más emblemáticas de Europa y Asia.

Este premio es otorgado por Food and Travel, una publicación que nació en el Reino Unido en 1997 y que actualmente tiene presencia en nueve países, incluidos México, Italia, Alemania y Turquía.

Según dio a conocer Procolombia, el reconocimiento se fundamenta en la estrategia de promoción internacional que se viene trabajando del país. En este contexto, la institución ha enfocado sus esfuerzos en resaltar la sofisticación de Cartagena, integrando su patrimonio histórico con una oferta de servicios premium que responde a las expectativas y exigencias del viajero internacional.