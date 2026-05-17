Gobierno de Bolivia rechaza las declaraciones de Petro sobre su situación interna: “no reflejan la relación de amistad”

Hace algunas horas, el presidente Gustavo Petro elevó un pronunciamiento tras la crisis política y social que vive Bolivia, por las fuertes protestas que se han registrado en las últimas horas. El mandatario aseguró lo siguiente:

“Bolivia vive una insurrección popular. Es la respuesta a la soberbia geopolítica. Latinoamérica es una civilización diversa y diferente; no se le puede homogeneizar desde ningún lado del planeta. Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz y hablando con franqueza”, indicó Petro.

Bolivia respondió a las declaraciones de Gustavo Petro y aseguró que la situación interna debe resolverse mediante diálogo y mecanismos democráticos. Foto: Cortesía Presidencia de la República

Tras las palabras del mandatario, el Gobierno boliviano se pronunció a través de un comunicado en la noche de este domingo, expresando su rechazo a las declaraciones.

“El Estado Plurinacional de Bolivia expresa su rechazo a las declaraciones formuladas por el Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, respecto a la situación interna boliviana. Dichas declaraciones no reflejan la relación de amistad, respeto y cooperación entre los pueblos de Bolivia y Colombia, ni los profundos vínculos históricos que unen a ambos Estados”, aseguraron.

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De otro lado, precisaron que el país considera improcedente cualquier interpretación o caracterización externa que distorsione la naturaleza de los acontecimientos actuales o que contribuya a profundizar la confrontación entre bolivianos.

Rodrigo paz, presidente de Bolivia, se refirió a las palabras del presidente colombiano sobre la crisis política y social que atraviesa el país. Foto: getty images

“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia reafirma que los desafíos actuales deben ser resueltos en el marco del orden constitucional, el respeto a las instituciones democráticas y mediante mecanismos de diálogo que corresponden exclusivamente al pueblo boliviano”, indicó el comunicado.

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Finalmente recordaron la importancia del respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, conforme al Derecho Internacional y a los principios que rigen las relaciones entre países de América Latina y el Caribe.

Tras el pronunciamiento de Petro sobre una “insurrección popular”, Bolivia pidió respeto por su soberanía y asuntos internos. Foto: Getty Images

“El Estado Plurinacional de Bolivia ratifica su compromiso con la paz social, la estabilidad democrática y la búsqueda de soluciones pacíficas e institucionales”, indicaron.

La policía y el ejército de Bolivia se enfrentaron este sábado con manifestantes que bloquean desde hace días las carreteras de acceso a La Paz e impiden el abastecimiento de alimentos y medicamentos en protesta contra el gobierno, constató la AFP.

Los efectivos del orden intentaron dispersar con gases lacrimógenos a los manifestantes que cortaban las vías. Hasta el momento no han podido reabrir todas las carreteras.

El operativo, que despliega a unos 3.500 uniformados, según medios locales, comenzó a las 02H00 locales en La Paz, en la vecina El Alto y en la carretera La Paz-Oruro (sur). La policía informó que detuvo hasta ahora al menos a 24 personas.

Desde hace dos semanas, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas exigen aumentos salariales, estabilización de la economía, la no privatización de empresas e incluso la renuncia del presidente, el centroderechista Rodrigo Paz.