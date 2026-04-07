En medio de un fuerte operativo, que terminó en un tiroteo, la Policía de Bolivia capturó a varias personas, señaladas de pertenecer a grupos delincuenciales colombianos.

El allanamiento sucedió en la zona de Paurito, a 30 kilómetros de Santa Cruz, en un predio en el que 11 colombianos se habían reunido para consumir licor y celebrar un cumpleaños.

Según detalló a la prensa local el comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, los uniformados fueron recibidos a bala cuando intentaron allanar el predio.

“Cuando ingresamos al lugar, estos señores empezaron a disparar a nuestros efectivos policiales”, dijo el oficial.

Sin que ninguna persona resultara herida, la Policía logró reducir a 13 personas, 11 de ellas de nacionalidad colombiana y dos bolivianas, entre ellas una mujer.

“Este es un trabajo arduo que ha realizado la Policía con la finalidad de poder desarticular las organizaciones criminales que quieren operar en la ciudad de Santa Cruz”, agregó.

A los detenidos les encontraron tres armas de fuego y pistolas calibre 9 milímetros. Además, las autoridades bolivianas lograron establecer la identidad de uno de ellos.

Su nombre es Jorge Isaac Campas Jiménez, alias Mapaya, temido capo de la banda Los Espartanos que durante años ha sembrado el terror y la guerra en el distrito portuario de Buenaventura, en el suroccidente de Colombia.

“Se constituye en un sujeto altamente peligroso y pertenecería al grupo delincuencial denominado Los Espartanos”, indicó el oficial, según documentó el medio local Red Uno.

Al predio en el que estaban los detenidos, dijo el oficial, llegaron con información de fuentes que permanecen bajo el anonimato para su protección. Sobre los detenidos, las autoridades bolivianas tratan de establecer si se presentaron con identidades falsas, lo que podría agravar su situación legal en ese país.

Todos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde serán procesados por los delitos de organización criminal y porte ilegal de armas de fuego.

Hace precisamente un año, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ofreció 200 millones de pesos por información que permitiera la captura de ocho peligrosos delincuentes de los Espartanos y su banda enemiga Los Shottas.

Los más buscados de Buenaventura, entre ellos Jorge Isaac Campas Jiménez, alias Mapaya. Foto: Gobernación del Valle

“Queremos decirle a la comunidad de Buenaventura que vamos a dar una recompensa de hasta $200 millones a quien nos dé información sobre el paradero de estas personas que han cometido delitos como homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas o extorsión”, aseguró entonces la Gobernadora.

Alias Mapaya, según han documentado las autoridades, inició en el mundo del crimen como parte del grupo narcoparamilitar La Empresa.

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Las autoridades creen que empezó cobrando extorsiones, se convirtió en un peligroso sicario y posteriormente en el cabecilla de esa agrupación ilegal.

El diario El Espectador reseñó que en 2017 fue detenido, le dieron casa por cárcel y se fugó en 2021. Las autoridades sabían que había huido del país, mientras sus hombres desataban una guerra a sangre y fuego por el control de las rentas ilícitas en el puerto con Los Shottas.

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A través de una carta, según el diario El Tiempo, el cabecilla le pidió pista al gobierno Petro para regresar a Colombia y recibir beneficios jurídicos como los otorgados en su fracasado proyecto de la Paz Total.

Expertos que han estudiado el crimen en Buenaventura han explicado que las dos bandas delincuenciales, los Shottas y los Espartanos, nacieron de la banda La Local, la cual se dividió durante la pandemia del Covid-19.

La gente de Mapaya se quedó con las zonas insulares y los Shottas con territorio continental.