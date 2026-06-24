¿Cuáles son los corredores seguros para ciclistas en Bogotá? Así ha bajado el hurto de bicicletas en 2026

La Alcaldía de Bogotá desarrolló un grupo de Gestores del Orden encargados de vigilar y cuidar a los ciclistas que se mueven por la ciudad. Estos equipos operan desde las 4:30 a. m. con el objetivo de dialogar con los ciudadanos, recorrer los corredores más transitados por ciclistas e identificar riesgos junto a la Policía.

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Los Gestores del Orden, como fueron denominados, se encuentran en zonas con los mayores indicadores de inseguridad y hurtos de bicicleta, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Una de estas es la autopista Norte con calle 153.

“La baja iluminación en horas de la madrugada, sumada a las obras de infraestructura que se desarrollan en la zona y la instalación de cerramientos y lonas, habían generado condiciones que facilitaban el actuar de los delincuentes”, indicó la Secretaría de Movilidad.

Esta estrategia de seguridad, coordinada con la Secretaría de Seguridad y la Policía, también funciona en otros puntos claves para ciclistas como el sector de Belisario, sobre la carrera Séptima.

De igual manera, la administración implementó la iniciativa de Rutas Seguras, que opera todos los días de la semana entre las 4:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Esta cuenta con la presencia de 98 integrantes de la Policía de Bogotá que mantienen la seguridad en tres corredores estratégicos:

Autopista Norte, desde la calle 170 hasta el peaje Los Andes.

Patios, desde la carrera Séptima con calle 85 hasta el peaje Patios.

Verjón, desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 11 de la vía a Choachí.

Bogotá cuenta con tres rutas seguras para ciclistas, que son monitoreadas con una estrategia diferencial. Foto: SDM

Hurtos de bicicletas en Bogotá

Según datos de la Secretaría de Movilidad, el hurto de bicicletas se ha reducido en lo que va de 2026. Las cifras muestran una tendencia a la baja, luego de que en 2023 se registraran 3.531 casos de hurto entre enero y mayo.

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En 2024, fueron 3.473; en 2025 se reportaron 3.185 hechos y el mismo período de este 2026 refleja 2.744 casos, el número más bajo de los últimos años. Eso significa que el delito se ha reducido en un 13,8 % frente al mismo período de 2025.

Las autoridades distritales indican que los resultados reflejan el impacto de las estrategias de prevención, la articulación operativa y la vigilancia sobre zonas de alto riesgo para ciclistas.