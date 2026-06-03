Día de la Bicicleta en Bogotá: las mejores rutas y parques para pedalear con su perro

Cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, y Bogotá tiene una propuesta que va más allá del ejercicio acostumbrado: andar en cicla acompañado del perro.

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La capital ofrece múltiples espacios pet-friendly para quienes disfrutan recorrer las calles en bicicleta junto a sus animales de compañía, con parques, zonas caninas y la tradicional Ciclovía como escenarios ideales para combinar ejercicio, recreación y tiempo de calidad con las mascotas.

Bogotá cuenta con más de 5.000 parques administrados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), todos con zonas verdes aptas para visitar con mascotas.

Parques en Bogotá para ir con el perro. Foto: Getty Images

Pero hay un grupo en especial con infraestructura especializada que vale la pena conocer antes de salir a andar en bicicleta.

Entre los principales parques con zonas para mascotas se encuentran el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Teusaquillo; el Parque El Tunal, en Tunjuelito, que dispone de dos áreas especializadas; y el Parque Ecológico Agua Viva, en Puente Aranda.

Lugares pet-friendly en Bogotá. Foto: Getty Images

Estos espacios cuentan con cercas que permiten a los animales correr libremente sin riesgo de escape, además de puntos de hidratación y utilidades para los visitantes.

A estos se suman 14 parques con zonas caninas distribuidas en diferentes localidades, entre ellos el Parque Chicó Norte en Chapinero, el Parque Villas de Aranjuez y el Parque Quintas de La Sabana en Usaquén, el Parque Tímiza en Kennedy y el Parque San Andrés en Engativá.

Todos con obstáculos, senderos y áreas de descanso pensados tanto para los perros como para sus dueños.

Parques y lugares pet-friendly en Bogotá. Foto: Getty Images

Ahora bien, la novedad de este año llega directamente en la Ciclovía, ya que el IDRD anunció una alianza con la empresa Gabrica para instalar estaciones especiales tipo Pit Stop destinadas al bienestar de las mascotas y sus familias, ubicadas en puntos estratégicos de la ciclovía hasta finales de 2026.

Las estaciones ofrecerán orientación veterinaria, asesoría nutricional, actividades lúdicas y espacios interactivos para promover el cuidado responsable de los animales de compañía, y cada jornada podrá atender cerca de 150 mascotas.

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Solo en lo que va de 2026, las jornadas de Ciclovía han registrado la presencia de más de 17.700 mascotas de razas no consideradas peligrosas y más de 3.300 animales de manejo especial.

Para quienes se animen, las reglas son claras. Las autoridades recuerdan la importancia de llevar siempre a las mascotas con collar y traílla, recoger sus excrementos y, en el caso de las razas consideradas de manejo especial, utilizar bozal de acuerdo con la normatividad vigente.