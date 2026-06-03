Cómo viajar con su perro en carro: cinco consejos para un trayecto tranquilo

Las mascotas se han convertido en un miembro clave de las familias colombianas. Cada vez es más común encontrar sitios ‘pet friendly’, que permiten la estadía de animales domésticos, y demás servicios adaptados para mascotas.

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Muchas personas deciden llevar a sus perros en los viajes por carretera. Volkswagen México entregó una lista de consejos para hacer el recorrido más ameno y asegurar que el animal esté cómodo.

Sin embargo, es importante planear el trayecto con antelación y velar por la seguridad de la mascota. Lo primero, para la marca, es preparar al perrito antes del viaje, especialmente si es la primera vez que hace parte de un recorrido largo.

Para ello, la recomendación es ayudarlo a familiarizarse con el vehículo. Para hacerlo sentir seguro, se pueden hacer viajes cortos los días previos y entregarles premios para que relacione al automóvil con algo positivo.

Otra sugerencia es cepillar su pelaje antes de salir para eliminar el exceso de cabello muerto y evitar que se acumule en el carro. Para proteger aún más los asientos, se puede adquirir una funda protectora impermeable que cubra el tejido.

Salir a jugar con la mascota antes de subir ayuda a que libere energía y pueda viajar más tranquilo. Para asegurar que esté cómodo, es importante hacer paradas cada dos o tres horas para estirarse, tomar agua o ir al baño.

La temperatura del carro debe ser óptima y contar con ventilación para que el perro no sufra golpes de calor. Es necesario evitar ruidos fuertes, hidratar al animal y no dejarlo solo en el auto aunque sea por unos minutos.

Una funda protectora en los asientos traseros es recomendada en los viajes con perros. Foto: Agrocampo

Si se encuentra nervioso o incómodo, lo mejor es hacer una pausa en un lugar seguro y jugar un rato. Si saliva en exceso o se lame de forma repetitiva, puede que se sienta mareado. En ese caso, hay que revisar la ventilación y parar unos minutos.

¿Qué elementos llevar?

Para asegurar la comodidad y bienestar del animal, se pueden llevar algunos elementos básicos como un recipiente para beber, su manta, cama o juguetes, una correa adicional, la bolsa de desechos, medicamentos, premios o snacks.

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Además, es necesario contar con la cartilla de vacunación o papeles veterinarios correspondientes. Los propietarios también deberán contar con un kit de limpieza en caso de que el perro vomite o tenga problemas durante el viaje.

Si es de tamaño pequeño o mediano, es ideal que utilice una transportadora rígida amplia donde pueda estirarse y acomodarse. Por el contrario, si es grande, puede viajar en el asiento trasero asegurado con un cinturón especial para mascotas u otro sistema de seguridad.