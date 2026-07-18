Bogotá

Marchas del 20 de julio en Bogotá: estos serán los siete puntos de concentración

El Pacto Histórico y FECODE convocaron a marchas en Bogotá que terminarán en la Plaza de Bolívar.

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Redacción Semana
18 de julio de 2026 a las 10:00 a. m.
Este 20 de julio se vivirá una nueva jornada de marchas en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
Este 20 de julio se vivirá una nueva jornada de marchas en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Foto: Twitter: @UTRADECC

Este 20 de julio, Colombia celebra los 216 años del Grito de Independencia. Las conmemoraciones incluyen desfiles militares, eventos culturales y varias movilizaciones convocadas por organizaciones sociales y sindicales, que se desarrollarán en distintos puntos de Bogotá y tendrán como destino la Plaza de Bolívar.

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La Secretaría Distrital de Gobierno indicó que acompañará las manifestaciones con el equipo de Diálogo Social y Derechos Humanos. Las actividades de las que tiene conocimiento la entidad son siete movilizaciones sociales entre marchas, concentraciones y plantones.

Marchas del 20 de julio en Bogotá
El equipo de Diálogo Social de la Alcaldía acompañará las movilizaciones. Foto: Marchas del 20 de julio en Bogotá

La Alcaldía invitó a los ciudadanos a que planeen sus desplazamientos con anticipación y se mantengan informados en los canales oficiales. Además de las marchas, también habrá cierres viales por el desfile militar en el sur de la ciudad.

Movilizaciones del lunes 20 de julio

Se espera que la marcha convocada por el Pacto Histórico sea la más multitudinaria de la jornada. Los manifestantes se concentrarán en cuatro puntos de la ciudad y desde allí avanzarán hacia la Plaza de Bolívar. Estas son las movilizaciones del lunes 20 de julio:

  • Evento cultural con reivindicaciones “Muchas gracias, presidente”: se realizará desde las 8:00 a. m. en la carrera 51 Diagonal 58 Sur, parque contiguo al Redentor, barrio Villa Ximena, de la localidad de Tunjuelito.
  • Marcha “20 de Julio a las Calles #DesobedienciaCivil”: convocada a las 9:00 a. m. por el Pacto Histórico, con puntos de concentración en el Cementerio Central (Los Mártires), el Planetario Distrital (Santa Fe), la calle 72 con carrera Séptima (Chapinero) y la carrera 30 con calle 45 (Teusaquillo). El destino de la movilización es la Plaza de Bolívar.
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  • Marcha “Suroriente por la defensa de Colombia”: se realizará a las 4:00 a. m. y fue convocada por la Alianza por la Vida – Pacto Popular por la Defensa de Colombia. La concentración es en el Dollar City de la carrera 10 con calle 27 Sur, en San Cristóbal, con destino a la Plaza de Bolívar.
  • Plantón “Por la dignidad, la justicia y la transformación social”: Se convocó a las 9:30 a. m. por parte del Movimiento M-19 en la Universidad Distrital, sede Tecnológica, ubicada en Ciudad Bolívar.
  • Plantón “Colombia libre y soberana”: convocado por FECODE a las 11:00 a. m. en el Centro Comercial El Ensueño, en Ciudad Bolívar.