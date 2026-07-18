Momentos de pánico se vivieron este viernes, 17 de julio, después de que un hombre tomara como rehén a una mujer en plena calle de Bogotá.

Pánico en Bogotá: hombre con arma blanca tomó como rehén a una mujer luego de intentar robarla

A través de redes sociales se conocieron varios videos que muestran al sujeto tomando del cuello a la víctima y amenazándola con un cuchillo, mientras policías y algunos testigos observaban la situación.

Tras el hecho, las autoridades entregaron más información sobre lo ocurrido y se conoció el motivo por el que el agresor actuó de esa manera.

Todo ocurrió en el barrio Puente Aranda, específicamente en la avenida carrera 68 con calle 17. Al parecer, la situación comenzó con un intento de robo.

El hoy procesado, habitante de calle, intentó hurtarle un celular a la mujer. Sin embargo, en ese momento, algunos policías se encontraban en la zona y los testigos evitaron que el sujeto escapara.

Al sentirse acorralado, tomó como rehén a la víctima, le rodeó el cuello con el brazo y, armado con un cuchillo, amenazó con hacerle daño si no lo dejaban ir.

Más uniformados llegaron a la zona y, tras algunos minutos, lograron reducir al agresor y rescatar a la víctima.

Policía dio detalles del ataque con cuchillo que involucró a una rehén en Bogotá

El teniente coronel Óscar Campaña, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, confirmó que la ciudadana afectada fue trasladada a un centro médico para corroborar que se encontraba bien de salud.

“La mujer no reviste ningún tipo de lesión. El presunto delincuente fue puesto a disposición de la autoridad competente”, señaló.

Por su parte, el habitante de calle fue detenido y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

Asimismo, las autoridades le incautaron el arma blanca con la que amenazó a la víctima y recuperaron el celular que minutos antes le había quitado.

El caso se viralizó rápidamente en las redes sociales y reabrió el debate sobre la inseguridad en la capital del país.