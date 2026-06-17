En imágenes | Capturan a los “Bonnie y Clyde” colombianos: Policía dio los detalles del caso

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó este miércoles, 17 de junio, la detención de una pareja de asaltantes en la localidad de Teusaquillo.

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La captura de este dúo, comparable con los históricos delincuentes Bonnie y Clyde por su accionar criminal y coordinado, se dio en plena flagrancia. De igual forma, indicaron que la rápida reacción de los uniformados se dio gracias al llamado oportuno de las personas que presenciaron los hechos.

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El mayor Fabián Blanco, comandante de la estación de Policía de la zona, entregó ante los medios de comunicación los pormenores de esta importante detención.

Blanco explicó detalladamente que los uniformados del cuadrante adscritos al CAI Soledad interceptaron al hombre y a la mujer instantes después de cometer el delito. La rápida y oportuna reacción de las patrullas impidió que la pareja lograra escapar por las congestionadas vías de la capital colombiana.

La comunidad se unió para detener a los señalados hasta que llegara la Policía. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Sobre la modalidad específica bajo la cual operaba esta pareja delincuencial, la institución de seguridad confirmó el uso de la violencia armada para someter a los ciudadanos.

El reporte oficial de la Policía Nacional precisó que los asaltantes utilizaban un arma de fuego para intimidar a los transeúntes del barrio Acevedo Tejada. Durante la rigurosa inspección y requisa en el lugar de los hechos, los agentes lograron recuperar dos teléfonos móviles que habían sido arrebatados a sus dueños.

Un largo historial delictivo y un vehículo robado

El caso tomó un nivel de mayor complejidad investigativa cuando las autoridades procedieron a verificar los antecedentes del automotor utilizado para facilitar la huida.

La comunidad se unió para detener a los señalados hasta que llegara la Policía. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Los reportes oficiales de tránsito y seguridad evidenciaron que la motocicleta en la que se desplazaba la pareja presentaba un requerimiento activo por hurto. Las bases de datos institucionales confirmaron que el vehículo de dos ruedas había sido robado en el departamento del Cesar el pasado 7 de mayo de 2026.

El cruce de información judicial permitió descubrir que el historial delictivo de esta pareja no correspondía a un hecho aislado o inexperto en las calles de la ciudad.

La comunidad se unió para detener a los señalados hasta que llegara la Policía. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana reveló que el hombre capturado en este procedimiento de control cuenta en su expediente con más de doce anotaciones por el delito de hurto. Ante el peso de las evidencias y su captura en flagrancia, ambos individuos fueron desarmados y puestos a disposición de la ley.

Proceso judicial y llamado a la denuncia ciudadana

Tras la formalización de los trámites legales de captura, los presuntos responsables fueron trasladados bajo estricta custodia a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación.

El ente investigador recibió formalmente todo el material probatorio, incluyendo la motocicleta recuperada, el arma implicada y los dispositivos móviles, para avanzar en la respectiva judicialización. Se espera que en las próximas horas un juez de control de garantías defina la situación legal de este peligroso dúo.

Cayeron los “Bonnie y Clyde” colombianos. La Policía capturó en Bogotá a una pareja señalada de asaltar a mano armada en Teusaquillo. El hombre tiene 12 anotaciones por hurto y la motocicleta en la que se movilizaban era robada. Conozca todos los detalles aquí.… pic.twitter.com/lFY1EEK9zP — Revista Semana (@RevistaSemana) June 17, 2026

Al finalizar la entrega pública de los resultados operativos, el alto comando de la Policía reiteró la vital importancia de la colaboración de los civiles frente al crimen organizado.

La institución de seguridad invitó a todos los habitantes a seguir denunciando oportunamente cualquier actividad sospechosa que vulnere la tranquilidad y la convivencia en las distintas localidades. Las autoridades recordaron que los canales oficiales, como la línea de emergencias 123, operan ininterrumpidamente para atender estos casos.