Policía utilizó curioso método para interceptar a un presunto ladrón: tiene un gran historial de crímenes

En la noche de este viernes, 12 de junio de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la detención de un hombre señalado de cometer robos en el norte de la capital. El procedimiento judicial se efectuó en la localidad de Barrios Unidos tras un operativo de control e identificación de personas.

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La captura del ciudadano, de 37 años, se logró mediante la coordinación de las patrullas terrestres y los operadores del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4). El sistema de videovigilancia de la ciudad detectó actividades inusuales en un espacio público del sector.

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El reporte del cuadrante y la verificación

La Policía informó mediante un comunicado oficial que “los uniformados adelantaban labores de patrullaje en el barrio Gaitán cuando fueron alertados por el centro de monitoreo sobre la presencia de personas sospechosas en un parque”.

Al notar la llegada de las unidades policiales, el grupo de ciudadanos intentó alejarse de la zona para evitar el requerimiento de las autoridades. La patrulla de vigilancia interceptó a los involucrados en el perímetro del parque para realizar el registro personal y la verificación de documentos.

La patrulla trasladó al hombre a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para establecer su plena identidad institucional. Durante el proceso de consulta en las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, el sistema arrojó una alerta sobre uno de los requeridos.

Este hombre de 37 años ocultaba un oscuro secreto que los uniformados, desde las cámaras en el C4, ya sospechaban:



🔎 Una orden de captura por hurto agravado, y además ya contaba con anotaciones por el mismo delito.



Fue capturado en un parque de #BarriosUnidos que frecuentaba. pic.twitter.com/mp9GzRcD8a — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 12, 2026

Historial penal y orden judicial vigente

Los análisis en los archivos judiciales permitieron comprobar que este ciudadano presentaba un requerimiento formal por parte de un juez de la República. La orden de captura vigente corresponde al delito de hurto agravado, sumado a un historial de reportes por conductas similares.

La base de datos de las autoridades judiciales registra antecedentes penales previos por hurto calificado, tráfico de sustancias estupefacientes y tentativa de hurto. Las investigaciones preliminares de la Policía indican que el detenido participaba de forma constante en asaltos violentos en la vía pública.

Declaraciones de los mandos policiales

El comandante de la Estación de Policía de Barrios Unidos, Mayor Ariel Valenzuela, reportó de manera oficial que “unidades adscritas a esta estación detuvieron a un ciudadano captado en actitud sospechosa dentro de la jurisdicción del Parque Gaitán”.

El oficial Valenzuela detalló que el sospechoso fue puesto a disposición inmediata de los jueces de control de garantías para las audiencias de legalización de captura. La institución armada ratificó la continuidad de los planes de vigilancia en los entornos recreativos de la localidad.

La Policía Metropolitana de Bogotá recordó a la comunidad la importancia de utilizar los canales institucionales para reportar contingencias de seguridad. La línea de emergencias 123 permanece habilitada para la recepción de denuncias ciudadanas sobre actividades que alteren la convivencia.