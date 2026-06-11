En la noche de este jueves 11 de junio de 2026, las autoridades judiciales hicieron efectiva la captura de Yuri Manuela Gaspar, señalada por el homicidio de su mamá como consecuencia de un conflicto por el acceso a la red de internet en su hogar.

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El hecho bajo investigación se registró el 24 de noviembre de 2025 en el barrio Puerto Nuevo del municipio de Dosquebradas, Risaralda. De acuerdo con las labores de la policía judicial, la procesada, hoy de 18 años, atacó a su madre en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante.

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La víctima, identificada como Mayerly Gaspar, de 34 años de edad, fue trasladada por sus familiares hacia un centro médico asistencial de la zona, al cual llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el tórax.

Reporte de la Policía de Risaralda

La Policía Metropolitana de Risaralda informó de manera oficial que “con un grupo investigativo de mujeres y el bloque de búsqueda se logró la captura de esta persona, quien responderá por el delito de homicidio, evaluándose los agravantes por tratarse de un familiar directo”.

El comando de la institución armada añadió un llamado público para que las familias utilicen los mecanismos de mediación y las comisarías frente a disputas internas. Las patrullas del cuadrante recopilaron los testimonios vecinales que sustentaron las primeras etapas del expediente legal.

El pasado 9 de junio, la procesada se presentó de forma voluntaria en las instalaciones de la Seccional Risaralda de la Fiscalía General de la Nación. En este punto, los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) procedieron a materializar la orden de captura correspondiente.

Proceso penal y preacuerdo judicial

La Fiscalía General de la Nación confirmó que, por petición de un fiscal seccional, un juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario. La decisión se sustentó en los elementos materiales probatorios recolectados desde el día del suceso.

La Fiscalía General de la Nación detalló que, “en desarrollo de las audiencias concentradas, la señalada agresora suscribió de manera libre, voluntaria y asesorada por su defensa un preacuerdo con la institución, en el cual admitió su responsabilidad en el delito de homicidio agravado”.

Con la aceptación de los cargos penales por parte de la investigada, el proceso avanza hacia la etapa de fijación de la pena definitiva por parte de un juez de conocimiento. La detenida permanecerá recluida en un establecimiento penitenciario mientras se emite la sentencia correspondiente.