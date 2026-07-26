Las Fuerzas Militares informaron sobre un nuevo operativo contra el ELN en el departamento de Casanare. La intervención dejó un integrante de esa organización muerto durante los enfrentamientos y permitió la incautación de un importante cargamento de armas, explosivos y equipos que, según las autoridades, eran utilizados para fortalecer las actividades del grupo armado ilegal.

Marihuana por encomienda. Con un fino olfato, detectaron 10.000 gramos que venían en un paquete de Palmira

Operación en zona rural de Sácama

De acuerdo con la información oficial, la acción se llevó a cabo en un sector rural del municipio de Sácama, donde tropas del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, adelantaban operaciones para ubicar a integrantes del frente Adonay Ardila Pinilla del ELN.

Durante el desarrollo de la misión se registraron combates con miembros de esa estructura armada. Al finalizar la operación, las autoridades confirmaron la muerte de uno de los presuntos integrantes del grupo ilegal y aseguraron el área para realizar la inspección correspondiente.

El cuerpo fue dejado a disposición de las autoridades judiciales, que serán las encargadas de adelantar el proceso de identificación y los actos urgentes.

Dron, explosivos y miles de municiones entre lo incautado

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue un dron que, según el Ejército, había sido adaptado de manera artesanal para lanzar explosivos desde el aire.

Además, los uniformados encontraron siete baterías para ese equipo, dos granadas artesanales, dos minas antipersonal elaboradas de forma casera, un arma de fabricación artesanal, once proveedores para diferentes calibres y más de 2.000 cartuchos de munición.

Entre lo incautado había un dron, minas, granadas y más de 2.000 cartuchos de munición. Foto: Suministrado a Semana

Las autoridades señalaron que este tipo de elementos representan un riesgo para la población y para la Fuerza Pública, ya que pueden ser utilizados en ataques o para instalar artefactos explosivos en zonas rurales.

Ejército asegura que el operativo afecta la capacidad del ELN

Según el balance entregado, la incautación del material representa un golpe a la capacidad logística del grupo armado, debido a la cantidad de elementos de guerra encontrados durante la operación.

El Ejército sostuvo que “con este resultado operacional, el Ejército Nacional continúa debilitando las capacidades criminales del grupo armado organizado ELN, impidiendo la ejecución de acciones terroristas que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de las comunidades del norte del departamento de Casanare”.

Las operaciones en esa región del país, indicaron las autoridades, continuarán con el propósito de ubicar a los integrantes de grupos armados ilegales que tienen presencia en el norte de Casanare.