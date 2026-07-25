Retén ilegal del ELN en la vía entre Tadó y Pereira dejó un camión incinerado

En la mañana de este sábado se confirmó un nuevo atentado del ELN en un importante corredor vial que une al Eje Cafetero con el departamento del Chocó, donde miembros de este grupo criminal incineraron un vehículo de carga y generaron zozobra entre la población.

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Momentos de tensión se vivieron en horas de la mañana en el sector conocido como Playa de oro, en la vía que comunica al municipio de Tadó, en el Chocó, con la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda.

Hombres armados que se identificaron como miembros del ELN organizaron un retén ilegal, en el que prendieron fuego a un vehículo de carga, que transportaba cerveza, mientras otros tres automotores fueron pintados.

De acuerdo con la información preliminar, el camión que transportaba cerveza fue interceptado y obligado a detenerse para, posteriormente, una vez el conductor se encontraba fuera, prenderle fuego.

Un camión incinerado en la vía Tadó-Pereira. Foto: Suministrada a Semana

En el lugar otros tres vehículos de carga también fueron pintados con las letras del grupo armado ilegal y a otros les colocaron banderas alusivas al ELN, lo que generó temor entre los transportadores y habitantes del sector.

Este hecho no es nuevo en la vía que conecta a los departamentos de Chocó y Risaralda, pues allí ya se han presentado, en reiteradas ocasiones, incineración de vehículos de carga en sectores como Peñas del Olvido y Angostura, también atribuidos al grupo criminal del ELN.

A principios del mes, se vivieron momentos de tensión en el sector de _Peñas del olvido, luego de que hombres armados atravesaran un vehículo sobre la carretera y mantuvieran restringida la movilidad durante varias horas.

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De acuerdo con la información del caso, los hombres armados interceptaron al conductor, obligándolo a atravesar el vehículo sobre la vía y se llevaron las llaves, impidiendo su movilización.