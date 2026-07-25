María Camila Potosí Gómez, de 21 años y con un embarazo de ocho meses, fue vista por última vez el 16 de julio, cuando salió de su vivienda para asistir, según su familia, a una cita relacionada con su embarazo.

Cámaras de seguridad registraron sus últimos movimientos a bordo de una motocicleta conducida por otra mujer. Desde ese momento se perdió todo rastro de ella.

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🔴Este es uno de los videos clave en la investigación por la desaparición y el asesinato de María Camila Potosí en Cali. Su familia le había perdido el rastro el pasado 16 julio. Una mujer la recogió en una moto. La víctima desapareció en el sector de Polvorines, en la comuna 18… pic.twitter.com/74rijaYfCZ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 22, 2026

Tras varios días de búsqueda, el 20 de julio su cuerpo fue encontrado a orillas del río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera, al sur de Cali. De acuerdo con las autoridades, el cadáver presentaba signos de violencia y el bebé no estaba en su interior, por lo que la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer el crimen e identificar a todos los responsables.

En las últimas horas también se conoció que María Camila hacía parte de un programa de la Alcaldía de Cali dirigido a mujeres gestantes y madres lactantes. Asimismo, la mujer que aparece junto a ella en la motocicleta, considerada una pieza clave dentro de la investigación, también era beneficiaria de esa estrategia distrital.

Ese dato pasó a integrar las líneas de investigación, ya que las autoridades buscan establecer cuál era la relación entre ambas mujeres y si ese vínculo puede ayudar a esclarecer lo ocurrido. Mientras avanzan las diligencias judiciales, continúan la revisión de cámaras, entrevistas y otras labores para reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

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El pronunciamiento de Abelardo De La Espriella

En medio de la conmoción nacional, Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en su cuenta de X en el que condenó el asesinato de María Camila Potosí y aseguró que este tipo de hechos serán una prioridad para su administración una vez asuma la Presidencia.

“Repudio este aberrante crimen y hago un llamado a las autoridades competentes para que persigan y capturen a los criminales que asesinaron a María Camila. Lo prometí y lo cumpliré: desde el 7 de agosto, la consigna y la política pública serán proteger a nuestras mujeres y someter a todo aquel que se atreva a hacerles daño”.

El presidente electo sostuvo que su gobierno buscará reforzar la protección de las mujeres y endurecer la respuesta frente a quienes cometan delitos en su contra, insistiendo en que no habrá espacio para la impunidad.

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“Nunca más estos bandidos tendrán tranquilidad e impunidad. Las mujeres son la base de nuestra sociedad y no permitiré que nadie las ataque. Quien se mete con nuestras madres, hijas y hermanas se mete con todos los colombianos y va a pagar las consecuencias”.

Las investigaciones continúan para esclarecer el asesinato de María Camila Potosí y determinar la responsabilidad de las personas involucradas en el caso, que se ha convertido en uno de los hechos que más indignación ha generado en Colombia durante los últimos días.