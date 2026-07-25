“Juramente ante civiles y ahí sí puede dar órdenes”: Petro le respondió a Enrique Gómez por la posesión de Abelardo De La Espriella

Luego de que Enrique Gómez asegurara en diálogo con SEMANA que era un “argumento falaz” decir que una ceremonia en una instalación militar enviaría un mensaje equivocado sobre la relación entre el poder civil y las Fuerzas Militares, Gustavo Petro respondió con un extenso mensaje publicado en su cuenta de X.

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El mandatario comenzó aclarando que no ha dado ninguna instrucción para transportar civiles en aeronaves militares, salvo cuando se trate de colombianos deportados desde Estados Unidos o de víctimas que requieran ese apoyo.

“No hay orden del presidente de llevar civiles en aviones militares que no sean víctimas o deportados colombianos que vengan de EEUU porque, desde el primer día que empezó esa actividad contra los migrantes colombianos, ordené que no llegaran encadenados a Colombia. Y por eso tengo ocupados algunos aviones de la FAC”, escribió.

Petro añadió que, si el equipo del presidente electo requiere utilizar el avión o el helicóptero presidencial, puede hacer la solicitud correspondiente, aunque afirmó que hasta el momento no ha recibido ninguna petición.

“Pueden, si quieren, solicitar el avión y el helicóptero a mi disposición, pero no he recibido dicha solicitud”.

La intervención de Enrique Gómez

Durante una entrevista con Noticias Caracol, el senador Enrique Gómez rechazó las críticas por la posibilidad de que la posesión de Abelardo de la Espriella se realice en una guarnición militar y sostuvo que el verdadero problema del país está en otros asuntos relacionados con la seguridad.

Durante su intervención afirmó que la discusión sobre el simbolismo del lugar desvía la atención de hechos que, a su juicio, son mucho más graves.

“Inconveniente es que el presidente de la República se suba a tarima con las otras fuerzas militares que están en las oficinas de cobro de la mafia (…). Inconveniente es tener a comisionados de paz negociando operaciones militares y entregando códigos secretos de comunicaciones”.

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Gómez también cuestionó la respuesta del Gobierno frente al secuestro de integrantes de la Fuerza Pública.

“Inconveniente es el olvido de la nación colombiana de que hay cinco soldados hoy día secuestrados ante la total indiferencia del Gobierno”.

Además, calificó de injustificadas las críticas sobre los costos y la logística que implicaría trasladar la ceremonia a una instalación militar. Según explicó, el Congreso moviliza regularmente a parlamentarios provenientes de distintas regiones del país, por lo que considera que ese argumento no tiene fundamento.

Petro insistió en una posesión ante civiles

En la parte final de su mensaje, el presidente dejó clara su posición frente al sitio donde debería realizarse el acto de transmisión del poder.

“Instalan el Congreso en algún sitio civil, juramenta Abelardo ante civiles y asume el mando, y ahí sí puede dar órdenes”.

Con esa frase, Petro reiteró que la posesión debe desarrollarse en un espacio de carácter civil y no dentro de una guarnición militar, respondiendo directamente a los argumentos planteados por Enrique Gómez y manteniendo abierto el debate sobre uno de los temas que más controversia ha generado en la antesala del cambio de gobierno.