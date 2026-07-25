“Me tomé una pola”: Petro volvió a Zipaquirá y calentó las redes antes de entregar el poder a Abelardo De La Espriella

Con la recta final de su mandato en marcha, el presidente Gustavo Petro visitó este 23 de julio el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, donde encabezó una actividad oficial relacionada con infraestructura educativa y luego protagonizó un recorrido por el barrio Bolívar 83 un lugar que, según afirmó, ayudó a crear cuando era un joven líder social.

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La visita se produjo apenas un día después de otro acto simbólico del cierre de su gobierno: la entrega de la espada de Bolívar, una ceremonia que marcó el inicio de la despedida de varios de los emblemas de su administración antes del relevo presidencial previsto para los próximos días.

Durante la jornada en Zipaquirá, Petro caminó por las calles del barrio, saludó a decenas de personas, recibió abrazos y se dejó ver conversando con varios habitantes. En medio del recorrido, el mandatario aseguró que incluso compartió una cerveza con la comunidad, dentro de un negocio, una escena que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales.

En horas de la noche, el propio presidente publicó un mensaje en su cuenta de X en el que recordó ese episodio y evocó sus años de juventud.

“Me tomé una pola en el barrio que fundé, tenía 22 años cuando, con otros líderes juveniles, organizamos la gente más pobre de Zipaquirá y tomamos un lote público que hoy es el barrio Bolívar 83 de Zipaquirá”, escribió.

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Las imágenes del recorrido muestran a varias personas acercándose para saludar al mandatario, abrazarlo e incluso pedirle que no abandonara la Presidencia. Los videos comenzaron a circular rápidamente en distintas plataformas y generaron reacciones tanto de quienes respaldaron el gesto como de quienes cuestionaron el mensaje del jefe de Estado.

Por su parte, la Presidencia de la República informó que Petro estuvo en la Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle para entregar nuevas aulas modulares, un proyecto con el que, según el Gobierno, se busca fortalecer la transición hacia el modelo de Colegio-Universidad.

En esa actividad, el mandatario afirmó que uno de los propósitos es convertir a Zipaquirá en un centro de conocimiento con programas enfocados en nuevas tecnologías e inteligencia artificial, además de ampliar las oportunidades educativas para los jóvenes del municipio.

La visita terminó convirtiéndose en una de las últimas apariciones públicas de Petro en territorio cundinamarqués antes de culminar su mandato y entregarle el poder a Abelardo De La Espriella el próximo 7 de agosto.