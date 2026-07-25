Así está la pelea por la elección del próximo contralor general

Una de las próximas elecciones en el Congreso de la República demostrará cómo están las cargas políticas: se trata de la elección del próximo contralor general. Este lunes 27 de julio, los diez candidatos deberán exponer ante la Cámara de Representantes las capacidades y la experiencia que los respaldan para asumir el cargo. El martes 28 repetirán el ejercicio ante el Senado.

Más allá de sus hojas de vida y experiencia, se trata de una contienda política en la que termina primando la cercanía con algunos congresistas y los acuerdos a los que puedan llegar con las bancadas, además del guiño del Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella.

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Precisamente, esta elección de contralor general será particular. En los últimos días se habló de un plan para frenar ese proceso. Sin embargo, no prosperó una demanda ante el Consejo de Estado. Hasta ahora, no es claro cuál aspirante tiene el visto bueno del abelardismo y de las diferentes bancadas en el Congreso.

Ana Elena Monsalvo Herrera, quien fue contralora delegada para temas económicos en la actual administración, se ha acercado al Gobierno entrante. Estuvo en el equipo de empalme de Abelardo De La Espriella en el sector Hacienda.

Ana Elena Monsalvo Herrera. Foto: Contraloría General de la República

La puja no será sencilla, pues hay nombres que han cobrado fuerza. Entre los diez aspirantes suena Jorge Eliécer Laverde, un abogado constitucionalista que tendría el respaldo de un sector del liberalismo, de la casa Gaviria, de otras bancadas y es el actual secretario de la Comisión Sexta del Senado.

Andrés Castro es otro de los que pica en punta. Se trata del actual personero de Bogotá, con experiencia en control fiscal dado su paso por la Contraloría Distrital. Castro conoce a varios congresistas desde hace tiempo.

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Carlos Mario Zuluaga es el actual vicecontralor y quedó encargado por un tiempo de la entidad, por lo que sería el sucesor del actual contralor general, Carlos Hernán Rodríguez. Zuluaga también tiene el respaldo de un sector del Partido Conservador. En la puja igualmente está Diana Carolina Torres García, quien fue contralora delegada en Medellín.

Carlos Hernán Rodríguez. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Buscando apoyos

Los diez candidatos se están moviendo entre las distintas bancadas y ya ha habido llamadas y contactos para buscar apoyos. Sin embargo, varios congresistas argumentan que esperarán para ver qué se decanta la próxima semana, luego de escucharlos ante las plenarias y según lo que se vaya decidiendo en cada una de las colectividades.

Se trata de un nuevo reto para el Gobierno entrante y para el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, tras lo sucedido en la elección del presidente del Senado, en la que ganó Honorio Henríquez, del Centro Democrático, con el apoyo del Pacto Histórico.

Precisamente, algunas voces en el Congreso dicen que la elección de Alfredo Deluque, quien perdió frente a Henríquez, era fundamental para el Gobierno entrante en la carrera por la Contraloría. Deluque tenía el visto bueno de De La Espriella.

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Con la elección del contralor, el nuevo Gobierno sabrá si cuenta con mayorías en el Congreso tras las votaciones que ya vivió con la designación de la mesa directiva del Senado y con la proposición para que el Tigre se pueda posesionar en una guarnición militar en el Cauca.

El nombramiento del contralor general será el próximo 12 de agosto, cinco días después de la toma de juramento del presidente electo.