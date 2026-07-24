Rodrigo Lara pide a la UNP restablecer con urgencia medidas de seguridad para el congresista Julio César Triana

El representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, denunció en su cuenta en X que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le informó sobre una reducción de su esquema de seguridad, pese a haber sido blanco de un atentado por parte de las disidencias de las Farc en agosto de 2025.

“Hoy he sido notificado de que las medidas de reforzamiento de seguridad que me fueron otorgadas a mí y a mi familia, tras sufrir un atentado terrorista en agosto del año pasado, han sido retiradas, argumentando que era una medida transitoria por época electoral”, expresó el congresista.

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, se pronunció sobre esta denuncia y fijó su postura al considerar que se deben garantizar las medidas de protección para Triana.

Julio César Triana denuncia que la UNP ordenó la reducción de su esquema de seguridad; las disidencias intentaron matarlo

“Protesto y solicito a la Unidad Nacional de Protección que restablezca de inmediato las medidas de seguridad retiradas al representante Julio César Triana”, dijo Lara.

El designado jefe de la cartera política del Gobierno electo de Abelardo De La Espriella aseguró que ese tipo de decisión puede considerarse como revancha política y que no es bueno en una democracia.

“Hace apenas unos meses fue víctima de un atentado de las disidencias de las Farc en una carretera del Huila. Retirarle el esquema por retaliación política no es un acto administrativo: es convertir al Gobierno en cómplice de quienes atentan contra la vida de la oposición”, reiteró Lara.

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, indicó que el Gobierno Petro debe garantizar las medidas de protección del congresista Julio César Triana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

Después de las denuncias que hizo el congresista de Cambio Radical, nadie del Gobierno Petro se ha pronunciado. Se desconocen las razones por las cuales se dieron esas directrices desde la UNP.

Triana fue notificado de esta situación este miércoles 22 de julio y de inmediato pidió explicaciones.

“Solicitamos públicamente a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro) que expliquen las razones que motivaron esta determinación”, señaló Triana.

¿Retaliación política? A opositor del Gobierno Petro le redujeron el esquema de seguridad a pesar de ser blanco de las Farc

En entrevista con SEMANA, Triana dijo que acudirá a la acción de tutela para garantizar las medidas de seguridad, ya que, después del atentado que ocurrió en 2025, las amenazas han aumentado y la obligación del Estado es garantizar su seguridad.

Como el congresista de Cambio Radical fue uno de los legisladores que hizo la réplica al presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso, se preguntó si tendrá que ver su discurso con las decisiones tomadas.

“¿Tiene esta medida alguna relación con la réplica que le hice al presidente Gustavo Petro hace apenas dos días en el Congreso, donde denuncié el fracaso de la Paz Total y el sinnúmero de beneficios que recibieron los criminales bajo este Gobierno?”, preguntó Triana.

El 7 de agosto habrá un cambio en la dirección de la UNP y Augusto Rodríguez saldrá de dicho cargo. Ya se conoce que Didier Blanco asumirá las riendas de la entidad en el Gobierno De La Espriella.