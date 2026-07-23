José Manuel Restrepo dio sorpresa a los empresarios: “Existe una meta orientada a elevar la capacidad de crecimiento del país”

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sostuvo un encuentro de trabajo con los representantes de las asociaciones empresariales del departamento de Antioquia. El motivo de la reunión fue conversar con los empresarios y establecer los lineamientos que guiarán la próxima administración nacional bajo la dirección de Abelardo De La Espriella.

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Durante el espacio de diálogo, también se mencionaron los retos que tendrán los sectores primarios de la economía nacional, además de estrategias para el crecimiento regional.

La agenda priorizó la discusión sobre el fortalecimiento de la infraestructura y el uso de materias primas, áreas consideradas clave para la generación de empleo y la atracción de capitales al país.

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El vicepresidente electo expuso un diagnóstico sobre el panorama financiero actual y la ralentización de las actividades productivas en el territorio nacional. Restrepo señaló que varios renglones estratégicos sufrieron pausas operativas, por lo que se requiere una intervención coordinada entre el sector público y la empresa privada.

Plan de aceleración y sectores de enfoque

Sobre las decisiones que adoptará el nuevo Gobierno para dinamizar los mercados, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, afirmó: “En la administración de Abelardo De La Espriella impulsaremos la reactivación de la minería, los hidrocarburos, la infraestructura y la construcción. Paralelamente, activaremos la agroindustria, la energía, los servicios de conocimiento y el turismo sostenible”.

José Manuel Restro, vicepresidente electo de Colombia. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La propuesta busca diversificar la oferta exportable y garantizar estabilidad en las diferentes actividades económicas regionales. Para lograr estos fines, la hoja de ruta plantea reducir los obstáculos burocráticos que limitan la inversión, permitiendo que las pequeñas, medianas y grandes empresas operen con mayor margen de maniobra.

Respecto al compromiso con el entorno regulatorio para los comerciantes e industriales, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, puntualizó: “Existe una meta orientada a elevar la capacidad de crecimiento del país, lo que exige un trabajo constante en la simplificación de la carga de trámites en Colombia”.

Garantías institucionales y proyecciones

José Manuel Restrepo fue una de las claves del éxito del fenómeno del Tigre. (Photo by: Sebastian Marmolejo/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Los dirigentes gremiales de Antioquia valoraron la apertura de mesas de concertación previas al inicio del mandato constitucional. Las asociaciones empresariales ratificaron su intención de colaborar en las políticas de desarrollo, solicitando estabilidad en las normas fiscales para planificar sus operaciones a mediano y largo plazo.

Con este acercamiento en el territorio antioqueño, el equipo de transición avanza en la consolidación de sus metas presupuestales. Las autoridades entrantes continuarán las visitas a las regiones para alinear las iniciativas productivas con los planes de ordenamiento territorial y las necesidades inmediatas de la población.