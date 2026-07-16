José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, destaca apertura de Estados Unidos para fortalecer la relación bilateral con Colombia

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, aseguró que la reciente agenda de trabajo desarrollada en Washington permitió fortalecer los canales de diálogo con el Gobierno de Estados Unidos y confirmó la disposición de ese país para avanzar hacia una nueva etapa en la relación bilateral.

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Según explicó Restrepo, la delegación que representó al presidente electo sostuvo reuniones con las más altas autoridades de la administración del presidente Donald Trump.

Entre ellas, el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Energía, Chris Wright; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), Ben Black; el presidente del Export-Import Bank (EXIM Bank), John Jovanovic; y directivos de la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA).

En Washington hemos sido recibidos por las más altas autoridades del Gobierno del presidente @realDonaldTrump.



En representación del presidente electo @ABDELAESPRIELLA, sostuvimos encuentros de trabajo con el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott… pic.twitter.com/1nBw98u0qw — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) July 17, 2026

Restrepo señaló que los encuentros estuvieron enfocados en fortalecer la cooperación entre ambos países en asuntos relacionados con la seguridad, la inversión, el comercio, la energía y el desarrollo económico.

El vicepresidente electo señaló que las conversaciones reflejan el interés del Gobierno estadounidense por construir una relación basada en la confianza y en la búsqueda de oportunidades que beneficien a ambas naciones.

“En Washington hemos sido recibidos por las más altas autoridades del Gobierno del presidente Donald Trump”, afirmó Restrepo, quien destacó que la agenda permitió presentar la visión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y abrir espacios de interlocución con funcionarios de primer nivel de la administración estadounidense.

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Restrepo sostuvo que cada uno de los encuentros dejó un mensaje positivo para el futuro de la relación bilateral. “Colombia cuenta con interlocutores al más alto nivel y la propuesta de la Patria milagro del presidente Abelardo De La Espriella llega con las puertas abiertas para trabajar de la mano con nuestros aliados internacionales”, expresó.

Delegación de Colombia en Estados Unidos. Foto: Tomado de @jrestrp

Finalmente, Restrepo manifestó que estos acercamientos hacen parte de una estrategia para consolidar alianzas que permitan atraer nuevas inversiones, fortalecer las instituciones y ampliar las oportunidades de desarrollo para el país.

En ese sentido, aseguró que el equipo del presidente electo continuará impulsando una agenda internacional orientada a promover el crecimiento económico y a estrechar los vínculos con socios estratégicos como Estados Unidos.