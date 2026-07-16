Petro pidió no apoyar al candidato de Abelardo De La Espriella a la presidencia del Senado; Pacto Histórico aún no tiene aspirante

En medio de las conversaciones para definir quién encabezará la mesa directiva de la corporación, el representante a la Cámara Alejandro Toro reveló que el presidente Gustavo Petro pidió a la bancada del Pacto Histórico no respaldar la aspiración que apoya el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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El congresista explicó que, durante una reunión de la colectividad, el llamado del mandatario fue a actuar como un bloque y evitar que algunos integrantes adelantaran conversaciones o anunciaran posturas individuales antes de que exista una posición oficial.

“Hoy, no hay ninguna decisión tomada. El mensaje fue buscar la unidad del Pacto Histórico y evitar reuniones o vocerías paralelas”, afirmó Toro al término del encuentro.

🔵 El presidente Gustavo Petro pidió a la bancada del Pacto Histórico no respaldar al candidato del presidente electo, Abelardo de la Espriella, para la Presidencia del Senado. La coalición aseguró que definirá su candidato por consenso. pic.twitter.com/mpzTZMmrx3 — La FM (@lafm) July 16, 2026

Según explicó, la discusión no se limitó a escoger un nombre para la presidencia del Senado. Aseguró que el objetivo de la bancada es garantizar una mesa directiva que permita impulsar las iniciativas que consideran prioritarias durante el último tramo del actual Gobierno.

“El presidente Gustavo Petro quiere que se tome la mejor decisión para el pueblo colombiano y que la bancada pueda seguir defendiendo las reformas y los proyectos que han sido bandera de este Gobierno”, señaló.

Toro también indicó que, si llegan a existir acercamientos con otras fuerzas políticas, estos deberán construirse alrededor de acuerdos programáticos y no únicamente de cargos o apoyos para la elección de la mesa directiva.

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En ese sentido, insistió en que el Pacto Histórico todavía no ha escogido un candidato propio y que esa determinación será adoptada únicamente cuando exista consenso entre todos los integrantes de la coalición.

“Podrían existir diferentes nombres, pero hoy no hay ningún nombre definido. Esa decisión se tomará por consenso de la bancada”, puntualizó.

Las declaraciones se producen en momentos en que diferentes sectores políticos comenzaron a mover sus fichas para quedarse con la presidencia del Senado, uno de los cargos más importantes del Congreso.