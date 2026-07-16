La secretaría del Senado de la República resolvió las dudas sobre el cambio del lugar para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

Esa oficina respondió a la solicitud de información que había hecho el equipo del empalme del mandatario electo, dando claridades sobre cómo podría modificarse el lugar en el que se desarrollará la ceremonia de investidura del abogado que reemplazará a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

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En el oficio dejaron claro que, si bien el Congreso es la sede oficial de la investidura, el Senado y la Cámara de Representantes pueden ponerse de acuerdo para trasladar esta a otro lugar.

“Las cámaras tienen la potestad para acordar y decidir el traslado de su sede a otro lugar. Una vez perfeccionado dicho acuerdo, el lugar seleccionado adquiere temporalmente la condición jurídica de sede del Congreso, lo que permite el ejercicio constitucional de sus funciones”, se aclara en el documento de la Secretaría General.

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El traslado de la sede para la posesión presidencial del 7 de agosto requiere una aprobación por mayoría simple y el procedimiento para promulgar esa decisión puede realizarse dentro de una sesión ordinaria del Congreso.

La iniciativa puede presentarse mediante una proposición ante la Plenaria del Senado o la Cámara de Representantes, también a través de una proposición a la secretaría general de cada una de esas cámaras. Lo importante es que esa medida sea aprobada por ambas corporaciones antes del 7 de agosto, fecha en la que termina el periodo constitucional de Petro y comienza el de De La Espriella.