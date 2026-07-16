¿Cómo funcionan las llantas sin aire y cuáles son sus ventajas?

En los últimos años, los fabricantes de llantas se han enfocado en crear productos amigables con el medioambiente, que además mejoren la conducción y sean más difíciles de destruir.

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Este es el caso de Bridgestone, que desde 2013 está desarrollando neumáticos con el concepto de libre de aire. Esta tecnología logra que la estructura sea capaz de soportar el peso del vehículo y elimina la necesidad de inflar las llantas periódicamente.

La marca indicó que uno de los mayores retos fue encontrar la manera de evitar que los desechos queden atrapados entre los neumáticos sin aire. Además, los expertos de la empresa señalaron que aún siguen trabajando en mejores prototipos para los consumidores.

“En Bridgestone creemos que la movilidad comienza con el desarrollo de materiales nuevos e innovadores que son cada vez más livianos y resistentes. Somos pioneros en el desarrollo de tecnología de punta como los neumáticos sin aire que, a pesar de ser futuristas, respetan el medioambiente y generan mayores beneficios para el cliente”, explicó Gustavo Villalobos, gerente de desarrollo de negocios de Bridgestone Latinoamérica Norte.

De acuerdo con Bridgestone, las llantas sin aire respetan el medioambiente y generan mayores beneficios para el cliente”. Foto: Bridgestone

La mayoría de las llantas del mercado sin aire son hechas de plástico o caucho sólido, como las que utilizan los carros de golf o cortadoras de césped.

Beneficios de las llantas sin aire

Para Bridgestone, una de las ventajas es que se acabarían las llantas pinchadas. Los conductores no tendrían que preocuparse por los baches en la carretera que causan cortaduras.

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Otro beneficio es que la industria de vehículos pesados podría ahorrar dinero. Esto se debe a que los camiones usados para actividades agrícolas, mineras y de construcción que tengan llantas sin aire sufrirán menos fallas.

Las averías en las ruedas causan pérdidas de tiempo, productividad, eficiencia y dinero. Al no tener fugas ni pinchazos, el sector industrial y de transporte podría ver reducciones en los costos a largo plazo. También aportarían a la reducción de las emisiones contaminantes.

Bridgestone indicó que, gracias a su diseño, las llantas sin aire disminuyen la energía que normalmente se pierde durante el rodamiento. Esto les permite ofrecer una eficiencia comparable a la de las llantas Ecopia.