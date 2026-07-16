Shakira habló de las críticas hacia Messi en el Mundial 2026 y fue contundente

La clasificación de Argentina a la gran final del Mundial de 2026, tras imponerse a Inglaterra, desató miles de reacciones en redes sociales. Entre los mensajes que más llamaron la atención estuvo el de Shakira, quien dedicó unas emotivas palabras a Lionel Messi.

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La artista colombiana decidió reconocer el trabajo del deportista y destacar las cualidades lo convierten en uno de los referentes del fútbol a lo largo de la historia.

Por medio de sus historias aprovechó para felicitar al capitán de la selección argentina. Sin embargo, en lugar de centrarse únicamente en la victoria, la barranquillera resaltó el esfuerzo y la disciplina del capitán.

Lionel Messi abrazando a Harry Kane tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Erik S. Lesser

"¡Lo que Leo Messi está haciendo es más que extraordinario! Demuestra los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía el tiempo y todas las probabilidades“, escribió la artista, quien desde hace varios años ha expresado públicamente su admiración por el futbolista.

En su reflexión también hizo referencia a las críticas que suelen acompañar la carrera de las grandes figuras del deporte.

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Para Shakira, la historia del argentino demuestra que la edad no determina el rendimiento de una persona cuando existe preparación y compromiso. "Demostrando que una persona no está definida por la edad ni por lo que otros dicen“, escribió.

En el mismo mensaje, Shakira también decidió hablar de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, y resaltó que el apoyo familiar ha sido una pieza importante en la carrera del delantero.

"Sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo“, expresó la colombiana, atribuyendo parte de la fortaleza del futbolista al respaldo que recibe de su pareja, con quien lleva aproximadamente, 19 años de relación.

Las declaraciones de la ‘reina de los mundiales’, se suman a los miles de comentarios positivos que ha recibido Messi por parte de los seguidores que acumula en redes sociales, en donde ha sido uno de los protagonistas debido a los debates que genera su presencia en el campo.