Estos son los números que le harían ganar mucho dinero el 16 de julio, según Walter Mercado

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en el mundo del horóscopo y las energías del universo.

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este jueves, 16 de julio

Aunque falleció en el año 2019, sus familiares comparten diariamente la información que dejó en sus escritos con el fin de mantener actualizados a los millones de seguidores que acumula a nivel internacional.

Para el jueves, 16 de julio, su sobrina reveló consejos, recomendaciones y los números de la suerte para llevarse el premio mayor en juegos de azar como chanes y loterías.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La impulsividad podría complicar una situación que aún tiene solución. En el entorno familiar también será fundamental aceptar tanto las fortalezas como las diferencias de los seres queridos.

Números de la suerte: 6, 10 y 19.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El pasado ya no debe convertirse en un obstáculo para abrirle la puerta a nuevas experiencias amorosas. La jornada favorece los cambios positivos en la vida sentimental y anima a expresar los sentimientos con sinceridad.

Números de la suerte: 7, 12 y 42.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Los esfuerzos comenzarán a dar frutos, aunque será necesario comprender que cada persona avanza a su propio ritmo. Nuevos conocimientos y proyectos ampliarán la visión sobre el futuro.

Números de la suerte: 7, 2 y 11.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será un excelente momento para negociar, expresar necesidades o tomar la iniciativa en asuntos personales y laborales. El carisma estará en uno de sus puntos más altos y favorecerá las relaciones afectivas.

Números de la suerte: 8, 17 y 42.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La recomendación será bajar el ritmo y prestar atención a los detalles. La energía disponible debe dirigirse hacia la armonía familiar y el fortalecimiento de los vínculos personales.

Números de la suerte: 10, 5 y 23.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Analizar cada propuesta con calma permitirá obtener mejores resultados, mientras que los cambios tecnológicos favorecerán el crecimiento personal y profesional.

Números de la suerte: 19, 8 y 36.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las amistades seguirán siendo un apoyo importante en el ámbito laboral. Aunque todavía puedan surgir gastos inesperados, la administración del dinero mejorará notablemente.

Números de la suerte: 28, 40 y 9.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La prioridad será cuidar la salud y evitar el exceso de responsabilidades. Buscar espacios para descansar, meditar o practicar actividades que reduzcan el estrés será clave durante esta etapa.

Números de la suerte: 30, 9 y 32.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La prudencia será indispensable al momento de realizar compras o asumir nuevos gastos. También será una jornada favorable para mejorar el hogar y fortalecer los lazos con familiares y amigos.

Números de la suerte: 43, 2 y 18.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Aunque algunos proyectos parezcan avanzar lentamente, el momento será ideal para reorganizar prioridades, compartir más tiempo con la familia y planificar estrategias para mejorar la economía.

Números de la suerte: 25, 6 y 27.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El entusiasmo será contagioso, pero también será importante evitar el agotamiento físico. La jornada favorece la adopción de hábitos saludables y brinda mayor claridad sobre las metas personales.

Números de la suerte: 5, 28 y 2.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La vida social seguirá muy activa y será un buen momento para compartir con amigos y seres queridos. Quienes estén solteros deberán actuar con cautela antes de idealizar a una persona que apenas conocen.

Números de la suerte: 1, 15 y 28.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.