Le llueven críticas a Dibu Martínez: esto dijo sobre las Malvinas y no gustó en Argentina

Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 y buscará su cuarta estrella contra la selección de España, partido programado para el próximo domingo en el Metlife Stadium de Nueva York.

Lionel Messi comandó la remontada contra Inglaterra en semifinales. El capitán asistió a Enzo Martínez para el empate al minuto 85 y, en el tiempo añadido, lanzó un centro al segundo palo que terminó en el agónico tanto de Lautaro Martínez.

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La celebración fue total en Atlanta. Los jugadores de la albiceleste se acercaron a su afición para cantar y levantaron una pancarta relacionada con las Islas Malvinas por el conflicto bélico que tuvo Argentina con Reino Unido en 1982.

Lisandro Martinez, Cristian Romero y Giovani Lo Celso con una pancarta sobre las Islas Malvinas. Foto: Getty Images

Las declaraciones del Dibu Martínez

‘Las Malvinas son argentinas’ es una frase que ha acompañado por décadas a los aficionados de la albiceleste y ahora toma mucho más valor, luego de vencer a Inglaterra en el partido más importante de toda su rivalidad histórica.

El técnico Lionel Scaloni y la mayoría de los jugadores evitaron hablar al respecto de aquella guerra que se dio en el siglo pasado. Pero otros, como Leandro Paredes, hicieron énfasis en que “las Malvinas siempre serán argentinas”.

Dibu Martínez también habló al respecto, pero su frase no gustó y generó polémica en Argentina. “Yo no creo que sea por eso. Eso fue en el pasado, yo ni había nacido en esa época“, apuntó el arquero de 33 años.

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“La experiencia de jugar una semifinal, lo que significa ir por delante en el marcador, a nosotros nos pasó en el Mundial pasado con Croacia y fuimos para delante; ellos cuidaron el resultado, nos cedieron la pelota y cuando le das espacio a Leo, a los chicos… Entre líneas les hicimos mucho daño”, agregó.

Emiliano Martínez ha tenido una estrecha relación con Inglaterra durante su carrera profesional. Lleva más de 17 años viviendo en ese país desde que fichó por el Arsenal y allí se hizo mundialmente conocido por su destreza bajo los tres palos.

Actualmente juega para el Aston Villa y habla perfectamente en inglés. También pasó por otros clubes del fútbol inglés como Sheffield Wednesday, Rotherham United, Reading y Wolverhampton.

Lluvia de críticas

En redes sociales le han llovido críticas al Dibu Martínez por sus declaraciones tras el partido de Inglaterra vs. Argentina. Algunos hinchas se sintieron decepcionados e hicieron sentir su disgusto por las palabras del arquero.

A pesar de que las Islas Malvinas son un tema sagrado para los argentinos, otros compatriotas entienden que haya evitado hablar de la guerra y las víctimas por evitar problemas en su próximo regreso a territorio inglés después del Mundial 2026.