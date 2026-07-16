Las sanciones a las que se enfrenta Argentina por pancarta de Malvinas ante Inglaterra en el Mundial 2026

Muchas voces se unen y le piden a la Fifa investigar el comportamiento de los futbolistas de Argentina en la semifinal del Mundial 2026 que se jugó en Atlanta ante Inglaterra, pues desplegaron una pancarta con la frase “Las Malvinas son argentinas”, tras la victoria con una remontada épica en los últimos minutos.

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Por ejemplo, Peter Kyle, ministro británico de Empresa y Comercio, instó a la Fifa a desarrollar una investigación “exhaustiva” sobre el incidente de la pancarta ocurrido después del partido en el Mercedes-Benz Stadium. En este, Argentina ganó por 2-1, pero comenzó perdiendo por 1-0.

“La política debe estar separada del fútbol. De hecho, uno de los principios fundamentales del Mundial es que la política esté separada del fútbol”, declaró Kyle a la cadena de televisión BBC.

La presión también se ha hecho sentir en redes sociales, donde muchos exigen las sanciones para Argentina, aunque otros usuarios apoyan el gesto con tintes políticos. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se enfrenta a complejas multas económicas y los jugadores involucrados no tendrían repercusiones para la final ante España en Nueva Jersey.

Lisandro Martínez, Cristian Romero y Giovani Lo Celso sostuvieron la pancarta sobre las islas Malvinas. Foto: Getty Images

“Esperamos que se lleve a cabo una investigación sobre este asunto”, añadió el dirigente británico. Sus palabras fueron respaldadas por un portavoz de Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido. En Europa piden entrar más de fondo en la situación y la Fifa podría aplicar más castigos, además de las multas económicas.

Pancarta de Malvinas y posible castigo a Argentina

La pancarta, en referencia a la disputa territorial que desembocó en un conflicto armado en 1982, fue desplegada por varios jugadores después del pitazo final y colocada sobre el césped del estadio de Atlanta. El volante Giovani Lo Celso se ve bastante involucrado por la iniciativa.

Cabe recordar que el máximo organismo del fútbol prohíbe cualquier declaración o simbología política en los estadios. Por ejemplo, a la selección de Haití le tocó cambiar la camiseta para el Mundial 2026, ya que su diseño hacía referencia a un tema político en ese país.

Según reportes de la prensa internacional, antes del inicio del encuentro en Atlanta, las autoridades de seguridad en Estados Unidos y la propia Fifa habían prohibido a los aficionados el ingreso de banderas o prendas alusivas a las islas Malvinas para evitar contratiempos.

“Las Malvinas son argentinas”: la celebración de los jugadores por el paso a la final del Mundial 2026. Foto: Getty Images

El proceso disciplinario tomará unos días y la AFA podrá presentar apelaciones. Lo más probable es que la multa económica se aproxime a los 25.000 dólares (algo más de 80 millones de pesos colombianos).

La suspensión de partidos no se descarta, aunque es una posibilidad muy baja en este caso. La Fifa podría resolver el expediente tras la Copa del Mundo, pero jugadores como Lo Celso, Lisandro Martínez y ‘Cuti’ Romero podrían perderse algunos juegos tras el Mundial.

Las Malvinas y el conflicto con Inglaterra

Situado en el Atlántico Sur, el archipiélago de las islas Malvinas, a 600 kilómetros de las costas argentinas, fue escenario de una guerra entre Argentina y Reino Unido en 1982, que dejó 649 muertos argentinos y 255 británicos en 74 días de conflicto.

Desde su derrota en esa guerra, Argentina sigue reivindicando la soberanía sobre las islas.

En el Mundial de México 1986, cuatro años después de la guerra, Argentina eliminó a Inglaterra en los cuartos de final gracias a un doblete legendario de Diego Maradona (2-1), incluido el famoso gol de “la mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, considerado entre los más bellos de la historia del torneo.

El día que Diego Maradona brilló en uno de los partidos más importantes en la historia de los Mundiales: Argentina vs. Inglaterra (México 1986). Foto: Getty Images

Argentina consiguió en 1986 su segundo título mundial, después de haber ganado en 1978. A estos títulos se unió el logrado en Qatar 2022. Ahora, peleará por su cuarta corona en Nueva Jersey.