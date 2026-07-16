James Rodríguez sorprende con su nuevo ‘look’ tras el Mundial 2026: así reapareció en público

James Rodríguez sigue sin dar declaraciones públicas tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026. El volante cucuteño no habló con la prensa el día del partido en Vancouver y tampoco se pronunció en redes sociales.

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A James se le vio junto a su hija Salomé en el vuelo de regreso y desde ahí no hubo pistas sobre su paradero. Mientras tanto, sonaban rumores sobre su próximo equipo con el Club América de México o la Lazio de Italia tocando a la puerta.

James Rodríguez está sin equipo y ha decidido disfrutar de unas vacaciones acompañado por su círculo cercano. El contrato con Minnesota United venció el pasado 30 de junio, aunque hay una opción de sentarse a negociar para renovarlo por seis meses más.

James Rodríguez consuela a Cucho Hernández, su compañero de la selección de Colombia, tras la derrota por penales ante Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo, el martes 7 de julio de 2026 en Vancouver (AP Foto/Lindsey Wasson) Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

James Rodríguez se rapó la cabeza

Hasta ahora no había ninguna pista de James Rodríguez tras el Mundial 2026; sin embargo, uno de sus amigos filtró fotografías del futbolista colombiano refrescándose en un río y luego a la luz de la fogata.

Lo que sorprendió es que James tenía rapada la cabeza, un look totalmente diferente al que lució días antes en los partidos de la Selección Colombia.

Esta no es la primera vez que James Rodríguez se corta el pelo de manera radical, pues lo había hecho en su segundo ciclo como jugador del Real Madrid. El volante cucuteño también se ha hecho trenzas e incluso se ha tinturado de varios colores.

Lo más seguro es que cuando vuelva a jugar tenga su corte tradicional y para eso faltan varias semanas hasta que termine el mercado de fichajes. Ahora mismo también está en incógnita que siga siendo convocado para la Selección Colombia, pues recibió muchas críticas por su desempeño en la Copa del Mundo que está a punto de terminar.

James Rodríguez luciendo su nuevo look después del Mundial 2026. Foto: ikaro_oficial_

James Rodríguez disfruta de sus vacaciones tras el Mundial 2026. Foto: ikaro_oficial_

¿Sigue Lorenzo en la Selección Colombia?

Todo dependerá del cuerpo técnico que esté al mando para el próximo ciclo mundialista. Néstor Lorenzo se reunió con Ramón Jesurún, presidente de la FCF, y todo parece encaminado a continuar por cuatro años más.

Si Lorenzo se queda en la Selección Colombia, es muy posible que James Rodríguez sea convocado al menos hasta la Copa América de 2028, que sería en Estados Unidos.

Para eso el volante cucuteño tendrá que garantizar continuidad a nivel de clubes y un rendimiento que supere las expectativas. Su presencia en la próxima Copa del Mundo está prácticamente descartada, aunque lo mismo se pensaba de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar cuando estuvieron en Catar-2022 con una edad avanzada como la de James.