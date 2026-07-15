‘Mane’ Díaz, padre de Luis Díaz, compartió polémico video que lanza críticas a James Rodríguez

James Rodríguez ha sido objeto de críticas por su rendimiento con la Selección Colombia en el Mundial 2026. El volante cucuteño no completó ningún partido durante los 90 minutos, no marcó goles y tampoco dio asistencias.

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A pesar de eso, tuvo el respaldo de Néstor Lorenzo y de sus compañeros, quienes lo siguen considerando una pieza clave dentro de la cancha.

Es por eso que sorprendió la publicación de ‘Mane’ Díaz, papá de Luis Díaz, quien compartió un video de Carlos Antonio Vélez en el que criticaba el estado físico de James durante la Copa del Mundo.

“Lucho no hizo lo que hace normalmente allá en el Bayern porque en el Bayern juegan distinto a como juega Colombia. Tiene a Harry Kane, tiene a Olise, tiene a Kimmich y un montón de gente a su lado que lo hace importante y él los hace importantes a ellos”, dijo el experimentado periodista.

Carlos Antonio hacía una comparación entre los compañeros de Lucho en el Bayern y los que tiene en la Selección Colombia. “Cuando va a buscar ayuda, don James Rodríguez viene con un delay de 20 segundos, porque él camina la cancha, él no la corre como Olise”, agregó.

Esta fue la historia que compartió Mane Díaz tras la eliminación de Colombia y las críticas a su hijo. Foto: Instagram @mane_diaz_26

Felicitó a James Rodríguez en su cumpleaños

Lo más seguro es que esta publicación de ‘Mane’ Díaz haya sido un error o una confusión, pues el pasado domingo felicitó a James Rodríguez por su cumpleaños número 35.

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En su cuenta oficial compartió una foto del capitán de la Selección Colombia y le dedicó un emotivo mensaje por su trayectoria como futbolista. “Primero que todo, saludarte y luego aprovechar este momento para felicitarte en el día de tu cumpleaños. Dios te bendiga, te cuide, te proteja, te dé mucha sabiduría e inteligencia para que todos tus proyectos y metas se te cumplan también”, escribió el papá de Luis Díaz.

“Quiero decirte que te queremos mucho por tantas alegrías, tantas emociones que nos has dado y nos seguirás dando. Eres un guerrero de la vida y por eso acá estamos para brindarte apoyo, mi familia, mis hijos, mi esposa y en mi persona te deseo un día muy especial, pelao, vamos por más”, agregó el Mane.

James Rodríguez no ha hecho declaraciones públicas tras la eliminación de Colombia contra Suiza en el Mundial 2026. El mediocampista salió del estadio sin hablar con la prensa y en sus cuentas oficiales permanece en silencio.

La incógnita está sembrada sobre su futuro en la Tricolor, pues alguna vez dijo que pensaba retirarse de la Selección Colombia tras el Mundial 2026.