Juan Fernando Quintero se desahogó: esto dijo sobre su polémica fiesta tras el Mundial 2026

Juan Fernando Quintero, volante de la Selección Colombia, está en el ‘ojo del huracán’ tras protagonizar una fiesta con amigos y familia días después de haber caído eliminado con la Tricolor en el Mundial 2026.

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Los invitados musicales publicaron imágenes del evento en redes sociales y Juanfer recibió la ola de críticas por parte de los hinchas más radicales.

Hubo creadores de contenido que hicieron un video completo sobre el compromiso de los jugadores de la Selección Colombia y su reacción después de ser eliminados en octavos de final, lo que estuvo lejos de lo que esperaban lograr.

Juan Fernando Quintero no se aguantó y le respondió en comentarios al ‘influencer’ conocido como JacomeLoDice: “¿Y qué querés? ¿Te pido permiso para reunirme con mi familia y amigos? A ver si te parece bien”.

Después de pronunciarse sobre la fiesta, Quintero recibió comentarios a favor y en contra. Algunos consideran que está en todo el derecho de reunirse con sus seres queridos, mientras que otros lo siguen criticando por estar celebrando en medio de la decepcionante eliminación.

Los 26 jugadores de la Selección Colombia ya han sido liberados y pueden disfrutar de sus vacaciones como deseen.

La delegación colombiana tomó distintos destinos desde Vancouver. James Rodríguez, por ejemplo, regresó al país con su hija Salomé y algunos acompañantes más, al tiempo que Álvaro Montero viajaba a Argentina para firmar su contrato con Boca Juniors.

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El lamento de Juanfer Quintero

Antes de la polémica fiesta, Juanfer Quintero se había pronunciado sobre la eliminación de Colombia. “Creo que no nos podemos acomodar a estas situaciones; obviamente estamos dolidos por la situación, no nos vamos a reprochar nada”, dijo tras la derrota en penales contra Suiza.

“Para los que se quedan, que sean conscientes de que a veces no alcanza y que tengan esa oportunidad de dejar a Colombia en el siguiente nivel. Fue un partido difícil. Hacer análisis es difícil, pero los penales hacen parte del fútbol”, agregó.

Juanfer deseó que la próxima generación de jugadores “lleve y tenga esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia y que nunca podamos reprocharnos o pensar que siempre nos falta algo”.

Juan Quintero entró para la segunda mitad. (AP Photo/Lindsey Wasson) Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

Su presencia en la convocatoria para los amistosos de septiembre dependerá de Néstor Lorenzo, quien está cercano a renovar contrato con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Juanfer fue habitual suplente en la Copa del Mundo, pero tuvo minutos como revulsivo en el mediocampo.

Ahora mismo su principal preocupación es el futuro inmediato. Quintero habría tomado la decisión de salir de River Plate y estaría escuchando ofertas para el segundo semestre de 2026.