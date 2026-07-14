En un duelo plagado de condimentos históricos, políticos y deportivos, Inglaterra enfrentará a Argentina por un cupo a la final del Mundial 2026. Cuatro décadas después de aquel partido en el que Diego Maradona se graduó como leyenda, los caminos de estas dos selecciones se vuelven a cruzar.

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La semifinal se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, mismo escenario donde la albiceleste logró su remontada épica para eliminar a Egipto en octavos de final.

El choque de Inglaterra vs. Argentina está programado para este miércoles, 15 de julio, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia). La transmisión oficial corre por cuenta de Directv Sports, Win Sports, Caracol TV y Canal RCN.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el partido, de manera gratuita, en Ditu y la App Canal RCN. Otras plataformas como Disney +, DGO, Paramount +, Amazon Prime Video y DAZN ofrecen la transmisión con una suscripción pagada.

Inglaterra vs. Argentina, el pulso más picante

Pocos enfrentamientos de selecciones cargan con tantas polémicas y morbo como el de argentinos e ingleses, cuya rivalidad se ha condimentado dentro y fuera de la cancha.

La Guerra de las Malvinas o la Mano de Dios de Diego Maradona, que eliminó a Inglaterra en cuartos de final del Mundial de 1986, son tal vez los mayores ápices de un antagonismo listo para escribir un nuevo capítulo.

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En las cinco ocasiones anteriores que se enfrentaron en la mayor pasarela del fútbol -en fases de grupo, octavos y cuartos- no había tanto en juego. Los europeos festejaron en tres ocasiones y los sudamericanos en dos.

Pero esta vez en el Mercedes-Benz Stadium, un deslumbrante recinto con capacidad para 68.239 espectadores, está en juego que Argentina dispute su segunda final consecutiva o que Inglaterra clasifique a su primera final en seis décadas.

Ambos bandos han llamado a la calma frente a un encuentro que se disputará con el otro finalista ya definido, pues Francia y España se enfrentan este martes en Arlington.

“El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa”, dijo el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, luego de eliminar en el alargue a Suiza (3-1) en cuartos de final.

Messi tampoco quiso entrar en discusiones sobre temas ajenos al fútbol. “Es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así”, declaró el astro rosarino respecto a su próximo rival.

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