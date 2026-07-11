Argentina elimina al verdugo de Colombia en el Mundial 2026: fecha, hora y canal de TV contra Inglaterra

Argentina, intratable en el Mundial 2026. Tres goles fueron más que suficientes para decretar la clasificación a las semifinales y seguir en el camino por el título en Nueva York el próximo 19 de julio. El equipo de Lionel Messi tuvo la superioridad suficiente ante una Suiza que intentó sorprender y metió miedo hasta que batió al Dibu Martínez.

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El equipo argentino se presentaba a este partido con un toque de favoritismo tras ser muy superior en instancias anteriores. En la fase de grupos pasó con puntaje perfecto (9 de 9) y un recital de goles de Lionel Messi, quien sigue aumentando sus números en la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026, pese a no anotar en Kansas City en cuartos de final.

Hasta el momento, Messi suma 8 goles en la tabla y comparte el liderato con Kylian Mbappé, mientras que es el líder en los goleadores históricos de la Copa del Mundo con 21 tantos, uno más que el astro francés. Sus números son abismales en mundiales, aunque con Suiza lo sufrió hasta el último minuto. Fue Alexis Mac Allister el que abrió el marcador que impulsaba el fuego argentino.

Sobre el minuto 10, cayó un tiro de esquina a favor de Argentina. Al cobro fue Lionel Messi, quien colocó la pelota precisa para que su colega Mac Allister hiciera movimientos inusuales y precisos, esquivó a sus marcadores y con su baja estatura logró captar el balón y le cambió la trayectoria rumbo al segundo palo. Así se logró el 1-0 en partido por los cuartos de final del Mundial 2026.

Alexis Mac Allister celebra el gol ante Suiza. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Un balón envenenado era casi mortal para Suiza, y de esta manera, Argentina pensaba que se colocaba en semifinales, pero las cosas cambiaron, los suizos reaccionaron y se metieron de nuevo en el partido.

Dan Ndoye por fin derrotó al Dibu Martínez al 67′ y le colocaba picante a la semifinal (1-1). A eso se agrega la expulsión de Breel Embolo tras doble amarilla, la segunda por simular una falta cuando fue él quien buscó el golpe.

Argentina reacciona y se mete en semifinales

Con el 1-1 y Suiza con 10, Argentina sufrió más de la cuenta y tuvo que ir hasta la prórroga, donde un gol de Julián Álvarez y otro de Lautaro Martínez le dieron la tranquilidad a Argentina para el 3-1 final y así pasa a las semifinales.

Así festejaron el gol los jugadores argentinos, en el juego frente a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. Foto: @afaseleccion

Se cita con Inglaterra, en un ambiente picante, que recuerda aquella edición 1986 con las Islas Malvinas en pleno furor y Diego Maradona destilando magia. Ahora irán con Lionel Messi.

Argentina vs. Inglaterra