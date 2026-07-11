El fútbol sudafricano atraviesa uno de los momentos más dolorosos de los últimos años tras la muerte de Jayden Adams, mediocampista de 25 años que apenas unos días antes había cumplido el sueño de representar a su país en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Murió futbolista que jugó el Mundial 2026: Sudáfrica llora y revelan detalles del fallecimiento

La noticia causó conmoción tanto en Sudáfrica como en el ámbito internacional, donde el joven futbolista era considerado una de las grandes promesas del continente.

Nacido en Sudáfrica, dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con el Stellenbosch FC, club en el que se formó desde las categorías inferiores. En el mismo logro, convertirse en el primer futbolista egresado de la cantera en firmar un contrato profesional con la institución, un logro que marcó el inicio de una carrera ascendente.

Today, South African football mourn the loss of a talented player whose passion, dedication, and love for the beautiful game inspired many. Our heartfelt condolences go out to his family, loved ones, teammates, and everyone affected by this devastating loss.



May his soul rest in… pic.twitter.com/pwE6TpfkcK — Bafana Bafana (@BafanaBafana) July 11, 2026

Su talento no pasó desapercibido y, en 2025, fue fichado por el Mamelodi Sundowns, considerado uno de los clubes más poderosos del continente africano.

Deportes Jude Bellingham explota contra Thomas Tuchel tras eliminar a Erling Haaland del Mundial 2026: “No sabe lo que es jugar”

Con ese equipo conquistó la Liga de Campeones de la CAF en la temporada 2025-2026, un título que terminó de consolidarlo como uno de los mejores mediocampistas de Sudáfrica, señala la agencia Reuters.

Su debut con la selección absoluta se produjo en 2022. A partir de entonces, logró consolidarse como un habitual en el combinado nacional y desempeñó un papel clave en la clasificación para el Mundial de 2026.

En la fase final del torneo disputó tres encuentros, siendo titular en dos de ellos, y contribuyó a que Sudáfrica avanzara a la fase eliminatoria, donde finalmente cayó ante Canadá en los dieciseisavos de final.

Detrás de su participación mundialista también hubo un drama personal. Horas antes del compromiso frente a República Checa recibió la noticia del fallecimiento de su abuela.

Jayden Adams, de Sudáfrica en la disputa el Mundial 2026 Foto: Getty Images

A pesar del duro momento, decidió mantenerse con el grupo y disputar el encuentro, una decisión que fue destacada por el cuerpo técnico y sus compañeros por su profesionalismo y fortaleza.

La muerte del futbolista fue confirmada por las autoridades deportivas sudafricanas. Hasta el momento, la causa del fallecimiento no ha sido informada oficialmente y las autoridades solicitaron prudencia mientras avanzan las investigaciones.