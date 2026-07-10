Fútbol Libre para ver gratis España vs. Bélgica: la búsqueda que podría poner en riesgo su información personal

Con el inicio de los cuartos de final del Mundial 2026, miles de aficionados han recurrido a internet en busca de opciones para ver gratis el partido entre España y Bélgica.

Entre los primeros resultados suele aparecer Fútbol Libre, una plataforma que promete transmisiones sin costo y sin necesidad de registrarse, convirtiéndose en una de las alternativas más llamativas para los seguidores del fútbol.

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No obstante, expertos en ciberseguridad alertan que este tipo de plataformas también puede convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes. Aunque prometen transmitir el partido desde cualquier dispositivo, suelen estar cargadas de anuncios engañosos, ventanas emergentes y redireccionamientos a sitios de dudosa procedencia que pueden exponer a los usuarios a estafas y otros riesgos digitales.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky, muchas aplicaciones y páginas no oficiales suelen estar cargadas de publicidad invasiva. Esto no solo dificulta la transmisión del partido, sino que también puede redirigir a sitios desconocidos o mostrar contenido inapropiado, una situación que resulta especialmente incómoda en un entorno familiar.

Las apps gratuitas pueden abrir la puerta a los hackers. Foto: Getty Images

Muchas de las páginas que ofrecen transmisiones gratuitas de eventos deportivos utilizan nombres ampliamente reconocidos, como Fútbol Libre, Roja Directa, Pelota Libre o Pirlo TV, para aparecer entre los primeros resultados de los buscadores y captar la atención de los aficionados. Esta estrategia hace que miles de personas ingresen confiando en que accederán al partido sin costo y de forma sencilla.

Sin embargo, expertos advierten que no todos estos portales tienen el mismo propósito. Mientras algunos permanecen activos durante un tiempo ofreciendo enlaces para ver los encuentros, otros son creados únicamente para engañar a los visitantes. Su verdadero objetivo puede ser obtener información personal, instalar programas maliciosos en los dispositivos o generar ganancias mediante publicidad fraudulenta.

Lamine Yamal y Romelu Lukaku se enfrentarán en la llave de España vs. Bélgica. Foto: AP The Associated Press

Una de las tácticas más frecuentes consiste en llenar la pantalla con ventanas emergentes, anuncios llamativos y botones falsos que prometen mejorar la experiencia de visualización con mensajes como ‘Ver en HD’, ‘Actualizar reproductor’ o ‘Descargar códec’.

Al hacer clic, el usuario puede iniciar la descarga de archivos peligrosos o proporcionar datos personales sin percatarse del riesgo.

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Además, algunos de estos sitios redirigen a páginas que imitan la apariencia de bancos, plataformas de pago o servicios de correo electrónico para solicitar credenciales de acceso.

También es habitual que pidan permiso para enviar notificaciones al navegador; una vez aceptadas, comienzan a mostrar anuncios engañosos de forma constante, muchos de los cuales vuelven a conducir a sitios fraudulentos y aumentan la exposición del usuario a nuevas estafas.