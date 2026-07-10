El papel higiénico estaría cerca de desaparecer por este dispositivo con dos funciones en uno que gana popularidad

¿Se imagina un futuro en el que el papel higiénico deje de ser un elemento indispensable en el baño? Aunque hoy sigue siendo uno de los productos de higiene más utilizados en el mundo, el avance de la tecnología ha dado paso a dispositivos que prometen ofrecer una limpieza más cómoda, eficiente e incluso más sostenible.

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El papel higiénico ha sido durante décadas un aliado fundamental para mantener una adecuada higiene después de ir al baño, ayudando a reducir la presencia de bacterias y otros microorganismos que pueden afectar la salud. Sin embargo, aunque continúa siendo la opción más popular por su practicidad, facilidad de acceso y bajo costo, cada vez aparecen más alternativas que podrían disminuir su uso.

Algunos países ya comenzaron a adoptar estas soluciones y, poco a poco, se han convertido en una tendencia. Entre las más destacadas están los inodoros inteligentes, conocidos como washlets, y los asientos o adaptadores de bidé, dispositivos que ofrecen una experiencia de limpieza basada en el uso de agua en lugar de depender únicamente del papel.

El inodoro inteligente nació en Japón como una innovación enfocada en mejorar la higiene, el bienestar y la comodidad. Con el tiempo evolucionó hasta incorporar funciones como lavado con agua de temperatura y presión regulables, secado con aire caliente, sistemas de autolimpieza y otras tecnologías diseñadas para hacer más confortable la experiencia en el baño.

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Su éxito en el país asiático impulsó su llegada a mercados como Estados Unidos, China y varios países de Europa. A medida que su popularidad aumenta, también crece la posibilidad de que esta tecnología se extienda a más regiones del mundo, reduciendo progresivamente la dependencia del papel higiénico.

De acuerdo con especialistas de South Villa, un inodoro inteligente integra en un solo equipo la taza sanitaria, un bidé electrónico, el sistema de descarga y diversos controles automáticos. Gracias a estas características, cada vez es más común encontrarlo en viviendas, hoteles, oficinas, centros comerciales, hospitales y residencias para adultos mayores.

Una de sus funciones más llamativas es la descarga automática, que se activa cuando la persona se levanta del asiento, evitando el contacto con botones y mejorando la higiene. Además, muchos modelos incluyen sistemas de doble descarga que permiten utilizar solo la cantidad de agua necesaria, contribuyendo al ahorro del recurso.

Otra de sus principales ventajas es el bidé incorporado, que limpia mediante chorros de agua cuya presión, temperatura y posición pueden ajustarse según las preferencias del usuario. Para muchos, esta opción representa una alternativa más higiénica, cómoda y respetuosa con el medio ambiente que el uso exclusivo del papel.

Inodoro inteligente. Foto: Getty Images/iStockphoto

Estos equipos también incorporan tecnologías orientadas al ahorro de agua y energía. Entre ellas se encuentran los modos de bajo consumo, el calentamiento instantáneo del agua y sistemas de descarga más eficientes. En particular, el calentamiento instantáneo solo entra en funcionamiento cuando se necesita, lo que ayuda a reducir el consumo eléctrico.

Su operación depende de sensores y controles electrónicos capaces de detectar la presencia del usuario para activar funciones como la apertura automática de la tapa, el asiento calefactado, la desodorización y el lavado con agua. Para instalar uno de estos dispositivos es necesario contar con conexiones de agua, alcantarillado y energía eléctrica, además de un espacio adecuado que garantice un funcionamiento seguro y proteja sus componentes electrónicos.