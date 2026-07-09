Quedó registrado cómo operan los estafadores para sacar créditos a nombre de las víctimas para robar por Nequi

Una nueva modalidad de estafa relacionada con Nequi ha comenzado a generar preocupación entre los usuarios de plataformas financieras digitales.

A través de redes sociales, se viralizó un video en el que Eduardo Rivera Rincon un creador de contenido especializado en educación financiera explica el paso a paso del engaño y advierte cómo los delincuentes logran que las propias víctimas les entreguen el dinero.

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Según el relato difundido, el fraude comienza cuando los estafadores obtienen información personal de una persona y presuntamente la utilizan para solicitar un crédito a su nombre. Una vez aprobado el préstamo, el dinero es desembolsado en la cuenta de Nequi de la víctima.

Posteriormente, los delincuentes realizan una llamada en la que aseguran que el dinero fue enviado por error y apelan a la buena voluntad de la persona para convencerla de devolver los recursos.

Así funciona el engaño

En el video, el experto explica que los estafadores utilizan una historia para generar confianza y urgencia.

“Oye, qué pena, te acabo de enviar un dinero que era para un familiar que está enfermo”, señala que dicen los delincuentes durante la llamada.

El objetivo es que la víctima piense que se trata de un error involuntario y acepte hacer una transferencia de regreso.

Sin embargo, el creador de contenido advierte que detrás de esa consignación existe un fraude mucho más elaborado.

“Ese dinero no lo enviaron por error. Ese dinero es un crédito que sacaron a tu nombre”, afirma.

De acuerdo con la explicación, los delincuentes ya habrían realizado el trámite del préstamo utilizando los datos personales de la víctima, por lo que el dinero que aparece en la cuenta realmente corresponde a una obligación financiera adquirida de manera fraudulenta.

La víctima termina con la deuda

El fraude se completa cuando la persona transfiere el dinero a quien llamó para reclamarlo.

Según explica el video, los responsables del engaño logran quedarse con el dinero mientras la obligación del crédito permanece registrada a nombre de la víctima.

“Ellos mismos piden el crédito a tu nombre y piden que depositen el dinero en tu Nequi. Y luego te llaman para solicitarte ese dinero”, explica el autor del video.

El resultado es especialmente perjudicial para quien cae en la estafa.

“Ellos quedan con el dinero y tú con la deuda”, resume el experto.

El experto recomienda no devolver el dinero y contactar primero a los canales oficiales Foto: SEMANA - Nequi

Este tipo de modalidad aprovecha tanto el desconocimiento de los usuarios como la presión emocional que generan las llamadas, en las que suelen mencionar supuestas emergencias familiares o errores involuntarios en las transferencias.

Qué hacer si recibe un dinero que no esperaba

Ante una situación de este tipo, la principal recomendación es no devolver el dinero directamente a quien se comunica para reclamarlo.

El creador del video insiste en que cualquier inconveniente relacionado con una transferencia debe ser gestionado a través de los canales oficiales de la entidad financiera.

“Si te llega dinero que tú no solicitaste, no se lo des a nadie”, advierte.

Además, recomienda que la persona solicite a quien llama que realice el trámite directamente con la plataforma financiera.

“Si alguien te llama, diles que se comuniquen directamente con Nequi para que ellos te hagan la devolución. Y tú, haz tus averiguaciones”, concluye.

Aunque, SEMANA se comunicó con Nequi pero no ha tenido respuesta, los expertos en seguridad digital aconsejan verificar cualquier movimiento inusual en las cuentas, revisar periódicamente el historial crediticio y reportar de inmediato a la entidad financiera cualquier crédito o transacción que no haya sido autorizada. Actuar con rapidez puede facilitar la investigación del caso y reducir el impacto de este tipo de fraudes.