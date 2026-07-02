¿Cómo recibir los subsidios del Gobierno en Nequi, Daviplata o cualquier cuenta bancaria?

Los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias de Prosperidad Social pueden registrar, consultar y administrar la cuenta bancaria o depósito electrónico en el que desean recibir los recursos del Gobierno nacional a través del Gestor de Información Financiera, una herramienta habilitada por la entidad para facilitar la dispersión de los pagos.

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Según explicó Prosperidad Social, el sistema permite que cada persona elija el producto financiero de su preferencia para recibir las transferencias de manera directa.

Los beneficiarios podrán inscribir sus cuentas bancarias. Foto: Daviplata

“A través del Gestor de Información Financiera, Prosperidad Social pone a tu disposición una herramienta que te permite registrar, consultar y administrar la información del producto financiero (cuenta bancaria o depósito electrónico) que elijas para recibir tus transferencias monetarias de manera segura y ágil”, indicó la entidad.

El proceso también permite consultar la información registrada y realizar las actualizaciones necesarias cuando el beneficiario cambie de cuenta o de depósito electrónico. Para conocer el funcionamiento de la plataforma, los requisitos y el procedimiento de inscripción, Prosperidad Social señaló que la información está disponible en el sitio web dispuesto para ese trámite.

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La entidad explicó que la implementación de este mecanismo busca optimizar el proceso de entrega de los recursos y mejorar la gestión de las transferencias. Entre los objetivos del sistema se encuentran “optimizar el modelo operativo de entrega de las transferencias”, “generar una mayor eficiencia en el uso de los recursos”, así como “promover la libertad de escogencia del producto financiero y mayor autonomía de los beneficiarios para su administración”.

Asimismo, señaló que el Gestor de Información Financiera permite reducir los tiempos de entrega y mejorar el seguimiento de las transferencias, al ofrecer “menores tiempos y mayor trazabilidad en la entrega de transferencias”.

Miles de personas recibirán sus pagos en las cuentas inscritas. Foto: DPS

Para los beneficiarios, Prosperidad Social indicó que el uso de cuentas bancarias o depósitos electrónicos elimina la necesidad de reclamar los recursos en puntos físicos. En ese sentido, destacó que “la transferencia llega a tu cuenta de manera instantánea”, lo que evita desplazamientos y tiempos de espera.

La entidad también señaló que este mecanismo contribuye al “fortalecimiento y empoderamiento para el acceso a servicios financieros básicos” y favorece la “eliminación de barreras territoriales y condiciones que impiden el cobro en puntos de entrega físicos”, al permitir que los recursos sean consignados directamente en la cuenta o depósito electrónico registrado por cada beneficiario.