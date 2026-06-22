Regresa beneficio económico para miles de personas tras la segunda vuelta presidencial: consulte si recibirá el subsidio

Luego del normal desarrollo de la segunda vuelta de la elección presidencial, Prosperidad Social anunció la reanudación de los pagos del programa Renta Ciudadana, una de las principales estrategias del Gobierno nacional para apoyar a los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema en el país.

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La entidad informó que los desembolsos volverán a realizarse a partir del 22 de junio y se extenderán hasta el próximo 6 de julio, permitiendo que cientos de miles de familias accedan a los recursos destinados para fortalecer sus condiciones de vida y garantizar la atención de las poblaciones más vulnerables.

Los pagos fueron pausados por unos días por la segunda vuelta electoral. Foto: Alejandro Acosta

Para este ciclo de pagos, Prosperidad Social destinará una inversión de 328.738 millones de pesos, recursos que beneficiarán a un total de 771.554 hogares en todo el territorio nacional. La medida busca brindar apoyo económico a familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, especialmente aquellas con integrantes que requieren una protección prioritaria.

Según la entidad, estos recursos están dirigidos a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y a garantizar los derechos fundamentales de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.

El programa se ha consolidado como una herramienta clave dentro de la política social del Gobierno para reducir las brechas de desigualdad y contribuir a la superación de la pobreza.

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La cobertura de esta nueva jornada de pagos alcanzará 1.103 municipios y áreas no municipalizadas del país, lo que permitirá llegar a comunidades urbanas y rurales que dependen de este apoyo económico para cubrir necesidades básicas relacionadas con alimentación, educación, salud y bienestar.

Renta Ciudadana en Colombia: así será el pago del tercer ciclo. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con foto de: (Prosperidad Social)

Prosperidad Social reiteró que la suspensión temporal de los pagos obedeció a las disposiciones adoptadas durante el periodo electoral, con el fin de garantizar la transparencia institucional y el adecuado desarrollo de la jornada democrática.

Una vez culminado el proceso electoral sin contratiempos, la entidad dio luz verde a la continuidad de las transferencias monetarias.

Los hogares beneficiarios podrán consultar los canales oficiales de Prosperidad Social para verificar fechas, modalidades de pago y demás información relacionada con la entrega de los recursos.