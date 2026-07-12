Se agota el plazo para trámite pensional clave: estas personas tienen hasta el 16 de julio

Las personas afiliadas al sistema pensional colombiano que estén considerando cambiarse de régimen o de fondo de pensiones deben tener en cuenta que el tiempo para realizar este proceso está por terminar.

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Según la información publicada por los fondos de pensión, el plazo para solicitar el traslado pensional estará habilitado hasta el 16 de julio de 2026 para quienes tengan más de 700 semanas cotizadas.

Sin embargo, existen condiciones adicionales que deben cumplir algunos afiliados. En el caso de las mujeres menores de 47 años y los hombres menores de 52 años, la solicitud de traslado deberá efectuarse antes del día previo a su cumpleaños, ya que esa es la fecha límite establecida para llevar a cabo el cambio.

Los afiliados deben conocer la fecha límite para realizar el trámite. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Uno de los requisitos más importantes para avanzar con el trámite es cumplir con el proceso de doble asesoría pensional, un procedimiento obligatorio diseñado para que los trabajadores tomen una decisión informada sobre su futuro pensional.

Este mecanismo consiste en recibir orientación personalizada por parte de ambos regímenes. Es decir, si una persona desea trasladarse de un fondo privado al régimen público, o hacer el cambio en sentido contrario, deberá agendar y asistir a dos sesiones de asesoría: una con el fondo de pensiones al que pertenece actualmente y otra con la entidad a la que pretende afiliarse.

Durante estas asesorías, los afiliados reciben información sobre las características de cada régimen, los beneficios, las condiciones de acceso a la pensión y las posibles implicaciones que tendría el cambio según su historia laboral y las semanas cotizadas.

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Antes de solicitar el traslado, también es recomendable revisar aspectos como las condiciones y beneficios que ofrece cada régimen pensional, los procedimientos establecidos por las entidades para evitar afectaciones en el historial de aportes, el registro de las semanas cotizadas acumuladas y los canales de atención disponibles para realizar el trámite.

Pensionados pueden consultar en línea los requerimientos para el cambio de fondo. Foto: Creada con IA

Las entidades que hacen parte del sistema pensional también cuentan con mecanismos de orientación para resolver dudas y evaluar cada caso de manera individual, con el fin de que los afiliados conozcan las consecuencias y ventajas de un eventual traslado.

Dado que el plazo vence en pocos días, quienes estén interesados en cambiar de fondo o de régimen pensional deben iniciar cuanto antes el proceso de asesoría y verificar que cumplen con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente para evitar perder la oportunidad de realizar el trámite dentro de los tiempos establecidos.