¿Cómo acceder a un subsidio de Prosperidad Social? Estos son los requisitos y programas disponibles

Prosperidad Social continúa siendo una de las principales entidades del Gobierno encargadas de administrar programas sociales dirigidos a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables del país.

Ciudadanos tienen hasta el 6 de julio para reclamar pagos de hasta 500.000 pesos; conozca si es beneficiario

Actualmente, ofrece diferentes subsidios e iniciativas que benefician a familias, jóvenes, adultos mayores y comunidades étnicas, cada uno con requisitos y criterios específicos de selección.

Uno de los principales programas es Renta Ciudadana, dirigido a hogares en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. La iniciativa prioriza a familias con niñas, niños, personas con discapacidad y comunidades indígenas. Además de las transferencias monetarias, el programa incluye acciones enfocadas en salud, educación, inclusión productiva y participación social.

Para los estudiantes está disponible Renta Joven, un programa que entrega incentivos económicos a quienes cursan educación superior o formación complementaria. Su objetivo es facilitar el acceso, la permanencia y la graduación, además de ofrecer acompañamiento para el empleo, el emprendimiento y la formación posgradual.

Miles de estudiantes son beneficiados con este programa. Foto: JORGE SERRATO

Por su parte, Colombia Mayor beneficia a adultos mayores que no reciben pensión y se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Para acceder, es necesario ser colombiano, haber residido en el país durante los últimos diez años, tener al menos 54 años en el caso de las mujeres o 59 años para los hombres, no contar con pensión y pertenecer a los grupos priorizados del Sisbén. La inscripción se realiza directamente en la alcaldía del municipio o distrito donde reside el solicitante.

Otro de los apoyos es la Devolución del IVA, un programa que busca compensar el impacto de este impuesto en los hogares más pobres mediante transferencias monetarias. En este caso no existen convocatorias ni inscripciones abiertas, ya que los beneficiarios son seleccionados automáticamente con base en la información del Sisbén, el Registro Social de Hogares y los listados de comunidades indígenas.

Prosperidad Social también impulsa iniciativas que van más allá de las ayudas económicas. La Red de Seguridad Alimentaria (ReSA) fortalece el autoconsumo mediante la entrega de insumos, asistencia técnica y la promoción de hábitos de alimentación saludable.

Nuevo Sisbén: ¿qué cambios trae y desde cuándo se aplicará?

A su vez, Empléate para el Cambio busca facilitar el acceso al empleo formal mediante procesos de formación, fortalecimiento de competencias e intermediación laboral dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad.

Para acceder a los programas de Prosperidad Social, es fundamental cumplir con los requisitos establecidos para cada subsidio. En la mayoría de los casos, la selección de los beneficiarios se realiza con base en la información registrada en el Sisbén, el Registro Social de Hogares y otras bases de datos oficiales, por lo que es importante mantener esta información actualizada.

Las personas deben consultar si cuentan con algún beneficio. Foto: Prosperidad social

Algunos programas, como Colombia Mayor, requieren inscripción presencial en la alcaldía del municipio o distrito de residencia. En cambio, otros, como la Devolución del IVA, no tienen convocatorias abiertas y asignan los beneficios de manera automática a quienes cumplen los criterios de focalización definidos por el Gobierno.