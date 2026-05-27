Ciudadanos recibirán hasta 500.000 pesos en junio: Prosperidad Social anuncia fechas del beneficio

El Gobierno Nacional dispone de diferentes programas sociales orientados a apoyar a las personas y familias en situación de vulnerabilidad en el país.

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Entre estas iniciativas se encuentra Renta Ciudadana, un programa que entrega ayudas económicas a miles de hogares, con montos que pueden alcanzar hasta 500.000 pesos, de acuerdo con los criterios definidos por las autoridades competentes.

El valor asignado en cada ciclo de pagos depende de aspectos como la clasificación en el Sisbén IV, la conformación del hogar y el nivel de pobreza identificado.

El Departamento de Prosperidad Social anunció el inició en el pago de las transferencias monetarias. Foto: DPS

“Renta Ciudadana es un programa que busca contribuir a la superación de la pobreza, fomentar la movilidad social y fortalecer la economía local mediante la entrega de ayudas económicas conocidas como transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas”, destaca Prosperidad Social.

La entidad encargada de evaluar la información de los beneficiarios y realizar los desembolsos es el Departamento para la Prosperidad Social. Según informó la entidad, el próximo ciclo de pagos comenzará entre la tercera y cuarta semana de abril, por lo que se recomienda a la población verificar si tiene giros pendientes o disponibles.

Para el mes de junio, los pagos se desarrollarán desde el próximo 3 de junio, fecha en la cual las personas recibirán los giros correspondientes que deberán ser retirados hasta los días finales del mes.

Requisitos para recibir el beneficio

Para acceder al subsidio es necesario:

Tener cédula de ciudadanía.

Estar inscrito en el Sisbén.

No recibir ayudas similares de otros programas sociales.

Presentar la documentación que certifique la vinculación al programa.

Miles de personas recibirán el pago en los próximos días. Foto: Prosperidad Social

Si una persona está registrada en Renta Ciudadana y no recibe el pago correspondiente, puede adelantar un proceso de validación ante las entidades responsables para conocer la causa y resolver el inconveniente.

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Los canales habilitados para consultas son: