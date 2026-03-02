Cambios del DNP en el Sisbén causan demanda de solicitudes: Secretaría de Bogotá habilitó estos puntos de atención

El Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, que le permite al Estado colombiano conocer la realidad socioeconómica de la ciudadanía. Este es el principal instrumento nacional que identifica quiénes se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad para focalizar los recursos de inversión social.
Nacionalmente, el sistema es administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y, a nivel local, está a cargo de las secretarías de Planeación, como es el caso de Bogotá.
En la capital de la República, la Secretaría de Planeación aclaró a la ciudadanía el panorama, luego de que el DNP iniciara un ajuste en los grupos del Sisbén en las últimas semanas. El ente distrital precisó que los cambios obedecen a un “proceso técnico y automático de actualización de datos, basado en información más reciente y precisa proveniente de diferentes fuentes oficiales”.
La secretaría aclaró que, en el marco de la modernización, los procesos de caracterización, que están a cargo del DNP, han reflejado cambios en la clasificación de algunos ciudadanos, ya que la información suministrada identifica la realidad socioeconómica mediante procesos automatizados.
Esta nueva metodología del DNP contrasta la información reportada por los ciudadanos con la suministrada en otras bases de datos de entidades nacionales y distritales, lo que puede significar un cambio en la clasificación de un hogar y, en consecuencia, la inclusión o exclusión de algún subsidio o programa de apoyo.
Cómo actualizar su información del Sisbén para este 2026
En los últimos días, la Secretaría Distrital de Planeación ha atendido las diferentes solicitudes, peticiones y consultas de los ciudadanos a través de canales presenciales, telefónicos y virtuales. Así lo reportó la dependencia distrital.
Sin embargo, con el fin de atender cada caso puntual, con la veracidad y rigurosidad que requiere, la Secretaría invitó a la ciudadanía a acercarse a un punto de atención presencial Sisbén, para que allí pueda verificar la información que reposa para las entidades distritales.
La secretaría advierte que la información registrada en bases de datos oficiales será la que prevalecerá; por ende, si los ciudadanos deciden modificar sus datos, deberán ser procesados por el Gobierno Nacional y, tras la verificación, se igualará, aumentará o disminuirá la clasificación de los ciudadanos.
Puntos de atención
- CADE Muzú
- CADE Yomasa
- CADE Tunal
- CADE Servitá
- CADE Santa Lucía
- CADE Santa Helenita
- CADE Los Luceros
- CADE La Victoria
- CADE La Gaitana
- CADE Kennedy
- CADE Fontibón
- SuperCADE Américas
- SuperCADE Suba
- SuperCADE Manitas
- SuperCADE Engativá
- SuperCADE CAD
- SuperCADE Bosa
- SuperCADE 20 de julio
Los trámites no tienen costo y, para ser gestionados, es necesario llevar copia del documento de identidad válido y vigente, copia de un recibo de algún servicio público del lugar de residencia y los datos de contacto.