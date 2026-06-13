Escolta de un concejal: 48 horas desaparecido y una muerte sin respuestas; el caso que sacude a Bogotá

La muerte de José Alquiber Ortiz Moreno, miembro de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y quien hacía parte del esquema de seguridad del concejal de Bogotá Fernando López Gutiérrez, ha generado interrogantes por las circunstancias en las que ocurrió su desaparición y posterior fallecimiento.

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De acuerdo con el cabildante, Ortiz terminó su jornada laboral sobre las 5:00 de la tarde del pasado miércoles. Tras despedirse, salió con normalidad, pero desde ese momento se perdió todo rastro de él.

“Le dije: ‘Chao, mano, váyase tranquilo, ya hoy no vamos más’, y se fue. Desapareció desde ese día”, relató López durante una intervención en el Concejo de Bogotá.

Según el concejal, el hombre permaneció desaparecido durante cerca de dos días. Solo hasta la madrugada de este viernes 12 de junio volvió a aparecer. Fue trasladado a un centro médico, donde falleció pocas horas después.

La hipótesis que investigan

Aunque las autoridades no han entregado un informe oficial sobre las causas de la muerte, versiones conocidas en las últimas horas apuntan a que Ortiz habría sido víctima de un presunto caso de escopolaminación y hurto.

El integrante del esquema de seguridad habría sido encontrado en delicado estado de salud luego de permanecer desaparecido, por lo que fue llevado de urgencia a un hospital. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, murió poco después.

Durante su intervención, López Gutiérrez pidió que el caso no quede en la impunidad y solicitó una investigación exhaustiva por parte de las autoridades.

“El hecho es grave no solamente porque se trate del señor José Ortiz, sino porque volvemos al tema de la seguridad”, manifestó.

El concejal también aprovechó para cuestionar la falta de resultados en otros casos de homicidios ocurridos recientemente en Bogotá y pidió que se utilicen las herramientas tecnológicas y de seguimiento con la misma contundencia con la que se han adelantado investigaciones de alto perfil.

“Como es una persona de a pie, no puede quedar ahí”, afirmó.

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Concejo de Bogotá y políticos lamentaron su muerte

Tras conocerse el fallecimiento, el Concejo de Bogotá emitió un mensaje de condolencias por la muerte de José Alquiber Ortiz Moreno, quien hacía parte del equipo de trabajo del concejal Fernando López Gutiérrez. El cabildo expresó solidaridad con sus familiares y allegados.

Por su parte, López aseguró que Ortiz llevaba cerca de dos años trabajando en su esquema de protección y lo describió como una persona cercana y de confianza.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares, compañeros y dirigentes políticos han pedido esclarecer qué ocurrió durante las horas en que estuvo desaparecido y qué provocó finalmente su muerte. El caso se suma a las preocupaciones por los hechos de inseguridad que se han registrado en la capital durante los últimos meses.