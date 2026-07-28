Fiscalía reveló presunto motivo por el que fue asesinado joven cerca de la estación de TransMilenio Héroes

El pasado sábado, 25 de julio, a eso de las 2:50 p. m., un joven de 21 años identificado como Joan David Gómez, quien era estudiante de locución, fue asesinado con un arma cortopunzante.

El hecho se presentó cerca de la estación de TransMilenio Héroes, en el norte de Bogotá. Ese día, el joven fue abordado por un sujeto identificado como Julián Andrés Díaz Correal, quien atacó a Gómez con el arma cortopunzante en su pecho.

Este martes, 28 de julio, la Fiscalía General de la Nación reveló el presunto motivo por el que Díaz asesinó a Gómez.

Según el ente acusador, el presunto asesino atacó al joven, luego de que este se negara a darle una moneda.

De izquierda a derecha: Joan David Gómez y Julián Andrés Díaz Correal. Foto: Pantallazo de video de Noticias RCN y Policía, respectivamente.

“De acuerdo con la investigación, la víctima caminaba por el sector cuando fue abordada por el hoy procesado, quien le pidió dinero. Ante la negativa del joven de entregarle una moneda, el investigado habría sacado un arma cortopunzante y le ocasionó una herida en el pecho. La gravedad de la lesión provocó su muerte en el lugar de los hechos”, indicó la Fiscalía.

Tras el anterior hecho de sangre en el barrio Polo Club, de la localidad de Barrios Unidos, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Díaz por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado.

Sin embargo, dicho sujeto no aceptó los cargos y, por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Vale destacar que ese mismo sábado, Díaz fue capturado en situación de flagrancia por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, cuadras más adelante del lugar del crimen, en momentos que intentaba huir.

En una reciente entrevista en Noticias RCN, la hermana de Gómez contó que el joven era estudiante de locución en una academia que queda cerca de la estación de TransMilenio Héroes.

De hecho, ese día, había acabado de salir de estudiar y se dirigía a su casa y alcanzó a enviarle un mensaje a sus padres.

“Su último mensajito… Él conocía de Dios, del Señor, y él les habló a sus papitos, él les habló a mi papito, a mi mamita, y en su mensaje él dijo: ‘Ya nos vemos con el favor de Dios. Te amo’“, recordó la hermana de Gómez en el noticiero citado anteriormente.