El calor extremo prende las alarmas, ¿podría doblar los rieles del Metro de Medellín?

El aumento de las temperaturas genera dudas sobre el impacto del calor en la infraestructura del Metro de Medellín.

La empresa explicó qué ocurre con los rieles cuando sube la temperatura y por qué no se prevén deformaciones como las registradas en otros países.

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¿El calor puede doblar los rieles del Metro de Medellín? Esto dice la empresa sobre el riesgo

Las imágenes de vías férreas deformadas en algunos países de Europa durante recientes olas de calor generaron inquietud entre usuarios del transporte masivo:

¿Podría ocurrir algo similar en Medellín y el calor llegar a afectar los rieles del Metro?

La respuesta de los expertos del sistema es que, aunque la temperatura sí tiene efectos sobre los materiales metálicos, las condiciones de la capital antioqueña son diferentes a las que enfrentan algunos ferrocarriles europeos y existen protocolos técnicos para prevenir fallas.

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, explicó a El Colombiano que los rieles pueden calentarse considerablemente cuando reciben radiación directa del sol.

Sin embargo, la variación térmica que enfrenta la infraestructura local es menor frente a la de países donde los trenes deben operar en ambientes que pasan de temperaturas bajo cero en invierno a extremos superiores en verano.

Los rieles están fabricados principalmente de acero, un material que, como otros metales, se expande cuando aumenta la temperatura.

En condiciones normales, esa expansión está contemplada dentro del diseño ferroviario.

El problema aparece cuando un riel no puede liberar adecuadamente esa expansión.

El esfuerzo acumulado puede generar movimientos, deformaciones o pérdida de alineación de la vía, un fenómeno conocido técnicamente como deformación de la vía.

El propio glosario del Metro de Medellín explica que este tipo de defecto puede producirse por esfuerzos asociados, entre otros factores, a temperaturas elevadas cuando los rieles no pueden dilatarse libremente.

Sin embargo, que un riel aumente su temperatura no significa automáticamente que vaya a doblarse o que el servicio tenga que suspenderse.

La infraestructura ferroviaria se construye teniendo en cuenta las condiciones climáticas del lugar donde funcionará.

El Metro de Medellín realiza inspecciones periódicas a su vía férrea para garantizar la seguridad de la operación. Foto: Metro de Medellín

Así revisa el Metro de Medellín sus rieles para prevenir fallas en la infraestructura

Según explicó el gerente del Metro de Medellín, en la ciudad los rieles pueden alcanzar temperaturas cercanas a los 50 grados cuando están expuestos directamente al sol.

En varios países europeos, durante episodios de calor extremo, algunas redes ferroviarias han registrado afectaciones porque sus vías deben soportar cambios mucho más bruscos entre estaciones del año.

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Esto genera mayores tensiones internas en los materiales y exige diseños específicos para esas condiciones.

Lo anterior, con el fin de identificar desgaste, daños o posibles fallas antes de que afecten la operación.

La empresa informó que utiliza tecnologías como radiografías industriales y pruebas de ultrasonido para revisar elementos metálicos de la infraestructura, con el objetivo de detectar fallas internas como microfracturas o fatiga del material.

Además, hace actividades como cambio de rieles, reperfilado y revisiones periódicas.

Estas labores se ejecutan de manera programada y hacen parte de la estrategia para mantener la seguridad y confiabilidad del sistema.

Hasta ahora, no existe información oficial que indique que las altas temperaturas registradas en Medellín hayan provocado deformaciones peligrosas en los rieles del sistema.

El escenario que se observa en otros países no significa que todos los metros o ferrocarriles estén expuestos al mismo riesgo.

Cada red está diseñada según sus condiciones ambientales, materiales utilizados, características de la vía y planes de mantenimiento.