Video | Emotivo rescate de un ocelote en el metro de Medellín: la razón por la que deambulaba

El Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) reportó el rescate de una cría de ocelote en las inmediaciones del metro de Medellín. El animal silvestre, de apenas tres meses de edad, circulaba cerca de la estación Sabaneta cuando fue avistado por habitantes del sector, quienes inicialmente lo confundieron con un gato doméstico.

La ciencia da la ‘verdad absoluta’, ¿es cierto que los gatos siempre caen de pie?

El rescate se dio gracias a la intervención de un agente de la Policía Metropolitana de Medellín y de miembros de la comunidad, que se conmovieron con el animal; de esa manera se pudo contener de manera segura al espécimen. Seguidamente, los presentes mantuvieron resguardado al animal hasta la llegada de los expertos en salud y bienestar animal, quienes procedieron a realizar su traslado a las instalaciones de la CAVR.

Dulce María, la perrita de la costa que solo hace caso cuando le hablan costeño; se hizo viral en horas

Una vez dentro del área de revisión, el equipo veterinario realizó los exámenes clínicos pertinentes para comprobar el estado de salud del ocelote. Las valoraciones confirmaron que el felino se encontraba estable, aunque los médicos identificaron algunos rasgos que presentarían un indicio de contacto con humanos previo, una señal que podría tratarse de un animal de contrabando.

Esto encontraron en la revisión médica

Así mismo, el informe médico detalló la presencia de lesiones superficiales en las patas del animal, además de un parásito en el sistema digestivo. El personal de salud inició el tratamiento médico correspondiente para controlar la infección intestinal, a la par que monitorea los niveles de estrés presentados en las revisiones iniciales.

Respecto a su conducta, los expertos en medicina animal señalaron que el felino parecería estar acostumbrado a la presencia y contacto de humanos; esto podría ser un gran inconveniente para su liberación, puesto que representaría la ausencia de sus mecanismos de defensa.

Ocelote rescatado en Sabaneta. Foto: CAVR

Esta falta de desconfianza sugiere que el ocelote permaneció bajo cautiverio recientemente, un estado que disminuiría sus facultades para la supervivencia en el entorno silvestre.

Los protocolos institucionales buscan revertir la impronta generada por el manejo irregular en entornos urbanos. El plan de manejo contempla la restricción total del contacto con personas para reducir la dependencia aprendida y estimular los patrones de conducta característicos de la especie.

Proceso de rehabilitación y meta de liberación

El programa de recuperación para esta cría de Leopardus pardalis contempla etapas de aislamiento y desarrollo de habilidades físicas. La vocería del CAVR del Área Metropolitana del Valle de Aburrá explicó: “Inicia un proceso de rehabilitación para recuperar los comportamientos de su especie e intentar que su evolución permita el regreso a su hábitat natural”.

Dentro de las instalaciones especializadas, los profesionales trabajarán en la estimulación de los hábitos de caza y desplazamiento autónomo. La entidad ambiental agregó: “El reto consiste en evaluar si con el tiempo el individuo logra recuperar sus facultades para retornar de manera definitiva a los bosques”.

El proceso médico y biológico se extenderá durante los próximos meses según la respuesta del felino a los estímulos. Las autoridades reiteraron la importancia de evitar la extracción de fauna de sus entornos, debido a las dificultades que enfrentan los ejemplares para readaptarse a la vida salvaje.